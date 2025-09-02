La falta de vivienda para los docentes complica de nuevo la vuelta al cole en Ibiza y Formentera

«El elevado precio de la vivienda es uno de los principales problemas para que los profesores vengan a trabajar en las Pitiusas». Estas son las palabras poco alentadoras de Fran Tienda, director del instituto Quartó de Portmany de Sant Antoni y presidente de la Asociación de Directores de Ibiza y Formentera (Adespi). A pesar de ello, considera que «el proceso de adjudicación de plazas para el curso escolar 2025-2026 está siendo bastante mejor en comparación con el año pasado, ya que en 2024 no se empezó hasta el mes de septiembre».

La «mejora en el proceso de adjudicación» afecta de manera positiva a la confección de las plantillas de profesores de los centros educativos de las islas. Una prueba es que «los colegios e institutos tienen prácticamente todas las necesidades cubiertas y el equipo de docentes casi al completo».

Aunque «el equipo de docente está casi al completo» Tienda cree que «el curso va a ir bien», y no esconde su decepción al hablar sobre «la dificultad para encontrar personal especializado en determinadas asignaturas». El presidente de Adespi confiesa que «no es fácil encontrar profesores que cumplan con los requisitos iniciales para enseñar materias como catalán, física y química o las relativas a FP como la de Náutica» y agrega: «Estas plazas las intentamos cubrir con candidatos que no están especializados y que simplemente cumplen con la condición de disponer del título universitario de profesor».

Los estudiantes con necesidades especiales son otros de los protagonistas de la vuelta al cole. Tras las contundentes quejas por su situación por parte tanto de familiares de los alumnos como de asociaciones, sindicatos y distintos miembros de la comunidad educativa en los cursos pasados, ahora «el panorama ha mejorado ligeramente, ya que se ha ampliado la plantilla de profesionales», según apunta el director del IES Quartó de Portmany. Sin embargo, esta pequeña mejoría «es insuficiente, ya que todavía falta más gente, especialmente los relativos a auxiliares de técnicos educativos (ATE) y maestros de pedagogía terapéutica (PT) de chavales con altas capacidades».

Por su parte, el delegado del Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes (STEI Intersindical) de Ibiza y Formentera, Pere Lomas, recuerda que «el pasado domingo se abrió la licitación para optar a aquellas plazas de los profes que no estarán trabajando en los coles de la isla este curso por distintos motivos que van desde renuncias a casos de gente que lo deja por excendencias». Aunque «en breves» se deben conocer los resultados, este considera que «es difícil todavía sacar conclusiones, aunque es una mala noticia que poca gente se haya presentado a esta última convocatoria».

Lomas coincide con Tienda al analizar la actualidad de las plantillas de docentes: «Está mejor la cosa que el pasado curso». A pesar de ello, matiza que «lo ideal sería que los colegios de las islas tuviesen todos los profesores asignados al comienzo del curso». El delegado pitiuso del Stei asume que quedarán, un año más, vacantes en la vuelta al colegio. Una situación que se da año curso tras curso en las Pitiusas.

En cuanto a las problemáticas de este curso, una de las que genera una mayor inquietud a Lomas es «la desmotivación de una parte del personal que viene a trabajar en la isla». Esta desgana se debe a que hay profesores procedentes de otras parte del país que cuando les asignan Ibiza o Formentera solo lo ven «como un destino para trabajar temporalmente».

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Mario Devis, explica que están «pendientes de la adjudicación», pero que «de momento quedan 70 plazas en los centros educativos de Formentera y unas 250 en Ibiza». Eso sí, una vez se de la adjudicación, «el número será bastante menor, aunque seguramente todavía quedarán algunas vacantes al comienzo de curso».