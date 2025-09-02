Detenido en Sant Antoni cuando intentaba esconder droga en una maceta

La Guardia Civil ha detenido en Sant Antoni a un joven de 19 años y nacionalidad senegalesa al que se le acusa de un delito contra la salud pública. Según explican los agentes en un comunicado, lo pillaron en plena calle, mientras intentaba esconder un recipiente con drogas en una maceta.

Los hechos ocurrieron ayer, cuando una patrulla de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) realizaba tareas de vigilancia en la zona. Los agentes, explica la nota, observaron cómo el chico colocaba un bote entre la hierba de una maceta situada en la vía pública. "Al notar la presencia de los guardias, trató de marcharse apresuradamente, y mostró evidentes signos de nerviosismo" detalla la Benemérita.

Tras identificar al hombre, los agentes comprobaron que el recipiente contenía diferentes tipos de drogas: 45 dosis de cocaína, hachís, ketamina, tusi, MDMA, marihuana y 47 pastillas de éxtasis, además de dinero en efectivo.

La intervención se enmarca dentro del operativo especial de verano 'Zulu-Bravo', que refuerza la seguridad en las zonas de ocio de Ibiza y Mallorca para prevenir delitos sexuales, de tráfico de drogas y otras infracciones habituales en temporada turística.