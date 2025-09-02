"Compramos cinco entradas para una discoteca por 650 euros y no tenemos ni copas": un 'tiktoker' alucina con los precios de Ibiza
El vídeo acumula ya más de un millón de visualizaciones
Ibiza se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más exclusivos del Mediterráneo. Cada año, miles de turistas llegan a la isla atraídos por sus playas, su ambiente y una oferta de ocio de lujo. Esta demanda constante, especialmente en temporada alta, ha disparado los precios en todos los sectores: alojamiento, restauración, transporte y vida nocturna.
Uno de los principales atractivos de la isla son sus discotecas, que han alcanzado un estatus casi mítico en la cultura electrónica mundial. Lugares como Ushuaïa, Amnesia, Hï, UNVRS o Pacha no solo ofrecen música, sino experiencias exclusivas con DJs de renombre internacional, producciones visuales de alto nivel y servicios VIP que justifican —en parte— el alto coste de la entrada, que puede superar fácilmente los 70 euros por persona.
Sin embargo, hay quien todavía, a día de hoy, se sorprende con los precios. Es el caso del creador de contenido Juanki Municio, con más de dos millones de seguidores en TikTok. En un vídeo reciente se ha mostrado sorprendido por los elevados precios que tienen algunos servicios en la isla.
"¿En qué momento cuestan esto tres zumos y una botella de agua?", pregunta mientras enseña la cuenta que acaba de pagar y que le ha costado "55 euros". A lo que añade: "¿Aquí cuánto cobra la gente por trabajar? Te lo juro que no lo entiendo".
Y va más allá. "Ayer fuimos a una discoteca, compramos cinco entradas... Miro el datáfono y veo: 650 euros. Pago y pregunto por las copas. Y me dice: ¿Cómo que copas?", cuenta el tiktoker. "¿Cómo? ¿Que no me dais ni copas?", pregunta alucinado.
El vídeo de Municio acumula ya más de un millón de visualizaciones en la red social y, una vez más, los comentarios no se han hecho esperar. "Ibiza es para ir una vez, quitarte la tontería y no volver en la vida", comenta un usuario.
