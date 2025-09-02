Los comerciantes del Mercat Vell de Ibiza cruzan los dedos por su regreso

Ilusión porque en pocos meses tendrán un Mercat Vell renovado y adecuado a los tiempos actuales, pero con la incertidumbre de no saber si podrán disfrutar de estas instalaciones, ya que las obras implican también una nueva licitación de sus puestos.

Los siete comerciantes del Mercat Vell de Vila estrenaron ayer la nueva ubicación que ocuparán mientras se ejecutan las obras de reforma. Tres puestos de frutas y verduras, otro de productos aromáticos y el puesto de bocadillos se han instalado en la calle Comte de Rosselló en su tramo más cercano a la muralla renacentista -un espacio conocido como Sotavila, junto al Teatro Pereyra-, mientras que los dos puertos de artesanía se han ubicado en la plaza del Parque.

En realidad, de estos siete comerciantes, ayer solo habían abierto cuatro, ya que el puesto de los bocadillos se estaba acabando de montar y los dos de artesanía todavía estaban pendientes de que GESA les pusiera la instalación que les permita tener una toma de luz. «¿Tú eres el de Gesa?» me pregunta esperanzada Fina Bou, propietaria del puesto de artesanía que lleva su nombre, y que se queja de que «nos dijeron que el lunes estaría esto listo pero ya ves».

La instalación en estos nuevos puestos es provisional. Las obras del Mercat Vell se acometen gracias a los Fondos de Capitalidad que aportan el Consell, el Govern y del propio Ayuntamiento. Pero este dinero procede, a su vez, de fondos europeos y eso comporta unas obligaciones: las obras deben estar terminadas el 31 de diciembre de 2025. Es una fecha innegociable. «El tema está en si podremos volver», comenta Alejandra Ribas, encargada de un puesto de productos de ambientación, perfumes y sal de la isla.

Nueva licitación

«Tiene que haber una nueva subasta de los puestos y nadie nos ha asegurado el regreso. De momento, el Ayuntamiento no nos ha pasado nada por escrito» explica Ribas. Es una preocupación que comparten el resto de comerciantes. «Hay una licitación nueva pero de momento no nos han dado más detalles. Creo que en octubre habrá una reunión con el concejal de Mercados y que allí nos lo explicarán», comenta José Antonio Requena, copropietario de un puesto de frutas y verduras, y que también está inquieto por su futuro.

Tienen miedo a que se presenten ofertantes que pongan sobre la mesa una cantidad de dinero que escape de sus posibilidades y se hagan con los puestos del Mercat. Sin embargo, el concejal de Comercio y Mercados, Àlex Minchiotti, hace un llamamiento a la calma: «Pueden estar tranquilos». Explica Minchiotti que, después de hablarlo con los técnicos del Ayuntamiento, incorporarán en las bases una serie de medidas correctoras que impidan que el criterio económico sea el único que se tenga en consideración: «La oferta económica pesará el 50%. En el otro 50% se ponderarán otros elementos, como que ya tengan un puesto en el Mercat o la presencia de producto local».

Señala el concejal que las bases todavía se están redactando y que, cuando el borrador esté avanzado, se realizará una reunión informativa: «Es algo que no se puede demorar ya que uno de los requisitos de la subvención europea es que la adjudicación esté resuelta cuando finalicen las obras».

Sin agua ni lavabos

Al margen de la inquietud sobre si renovarán o no su concesión, los comerciantes consultados coinciden en que la reforma del Mercat es imprescindible. «Es muy necesaria. En los puestos no teníamos ni agua. Si queríamos lavar algo, teníamos que ir a la fuente. Así no se puede trabajar», explica José Antonio Requena. Este comerciante espera que el nuevo mercado pueda servir para que «despeguemos, ya que las temporadas son cada vez más difíciles».

«No tenemos ni lavabo. Yo muchas veces tenía que ir al lavabo del Croissant Show, que nos lo dejaban», comenta Pepita Ramis, que tiene un puesto de frutas y verduras en el Mercat Vell. Ella es la tercera generación, porque su madre y su abuela ya atendían en este mismo lugar: «Hace mucho tiempo que se habla de esta reforma y hacía falta».

Las obras, de cuatro meses de duración, se harán en el interior del Mercat Vell, ya que la fachada exterior es un bien protegido. Se pasará de catorce a nueve puestos y se instalarán lavabos, almacén, cuarto de limpieza y una nueva cámara frigorífica de mayor tamaño. Durante esta semana, de momento, se está instalando el vallado alrededor del edificio ante el inicio de las obras.