Cien toneladas de agua de la piscina de Sant Josep para el Ibanat

El Ayuntamiento de Sant Josep ha cedido «prácticamente cien toneladas de agua» de la piscina municipal al Institut Balear de la Natura (Ibanat). Un agua que se destinará a alimentar el depósito de la zona de Cala d’Hort, especifica el Consistorio en un comunicado.

La intención es «reforzar los recursos en caso de incendio forestal», indican sobre esta iniciativa, «que se enmarca dentro del objetivo del Ayuntamiento de contribuir a la preservación del medio ambiente, aprovechando los recursos de manera eficiente».

Esta donación de agua se debe a que la piscina permanecerá cerrada «temporalmente», durante el mes de septiembre, para desarrollar «tareas de mantenimiento y mejora de las instalaciones». También estará cerrada, hasta el 15 de septiembre, la sala de musculación «para la reparación y mantenimiento de las máquinas». Los abonados con cuota activa, matiza el Ayuntamiento de Sant Josep, «podrán seguir utilizando la sala de musculación del polideportivo de Can Guerxo, que seguirá abierto».