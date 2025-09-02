Capitanía Marítima da 72 horas al armador del buque 'Da Vinci A' hundido en Ibiza para presentar un plan de residuos

La Capitanía Marítima de Ibiza ha emitido una orden en la que concede 72 horas al armador del buque ‘Da Vinci A’para que presente un plan para llevar a cabo una comprobación submarina del pecio y su entorno. El yate se hundió el pasado 11 de agosto tras un incendio en alta mar, a unos 110 metros de profundidad.

El objetivo es examinar cómo se encuentra la embarcación y descartar cualquier tipo de contaminación o de objetos que pudieran desprenderse de él y emerger a la superficie, con el consiguiente riesgo para la navegación, según ha informado la Delegación del Gobierno en las islas.

Salvamento Marítimo

La intervención tendrá que hacerla una empresa especializada y mediante la inmersión de una cámara por circuito cerrado, sin que los buceadores intervengan en el pecio.

Esta intervención la supervisará un inspector de seguridad de la Capitanía Marítima. El yate se encuentra en un entorno medioambiental protegido, como es el caso de ses Salines, y caladero de pesca de arrastre. De hecho, hace unos días las cofradías de pescadores de Formentera y de Eivissa alertaban de los restos que se estaban encontrando en la zona y cómo esto afectaba a sus capturas.