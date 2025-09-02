Baja el paro en Ibiza y Formentera en agosto, pero también caen las contrataciones

El número de parados en el conjunto de las Pitiusas vuelve a reducirse en el mes de agosto respecto al mismo periodo del año pasado, sobre todo en el caso de Formentera. Sin embargo, esta tendencia no se ha traducido en un aumento de la creación de empleo, ya que el número de contrataciones cae respecto a agosto de 2024.

Según los datos facilitados este martes por el Govern balear, Ibiza registra 2.261 parados, un 1,8% por debajo de agosto del año pasado. Sin embargo, esta cifra también implica un crecimiento del paro del 2,6% respecto a las cifras obtenidas el pasado mes de julio.

En el caso de Formentera, tan solo cuenta con 69 desempleados, con una caída del 25% respecto al mismo periodo de 2024. No obstante, en la menor de las Pitiusas también se dan peores resultados si se comparan con en el último mes de julio, ya que entonces el paro experimentó una ligera subida del 1,5%.

Por sectores, el que obtiene mejores resultados es el de la construcción, donde el desempleo se reduce en un 11,5% en Ibiza y en un 30% en Formentera. Por contra, aumenta un 9,5% el número de personas que se han quedado sin trabajo en el sector comercial de Ibiza, mientras que se mantiene igual en la menor de las Pitiusas.

En el conjunto de Balears, en agosto se llegó a un total de 25.968 personas en paro, con un descenso del 7,6% respecto a la variación interanual. Por contra, también se produce un aumento del 2,3% en el número de desempleados respecto al mes de julio.

En España, se sigue una tendencia similar, ya que el paro mejora considerablemente respecto al mes de agosto de 2024, con una bajada del 5,7%, mientras que experimenta una ligera subida del 0,9% en comparación al mes pasado.

Contrataciones

En cuanto al número de contrataciones, el pasado mes de agosto se firmaron 3.703 nuevos contratos en Ibiza, con una caída del 8,4% respecto al mismo periodo del año pasado, de los que 3.083 son indefinidos y el resto, temporales. En Formentera se contrataron 289 personas, (con un descenso del -21,3% respecto a 2024), 236 de ellas de manera indefinida.

En el conjunto de Balears, en agosto se registraron 26.201 nuevos contratos, con una bajada del 12,7% respecto al mismo periodo del año pasado. En cambio, se produce un récord de afiliación a la Seguridad Social, con 666.940 empleados, un 2,2% por encima de agosto de hace un año.

«Son datos históricos que consolidan a las islas en una situación de plena ocupación y con los mejores resultados laborales de un mes de agosto», destacó la consellera de Empleo, Catalina Cabrer. En el conjunto de Balears, también es el sector de la construcción el menos afectado por el desempleo, ya que el número de parados ha caído un 13,1% respecto al año pasado.

El sindicato CCOO denunció, a través de un comunicado, que «la plena ocupación no está sirviendo para que la clase trabajadora pueda llenar la nevera o tener un techo donde vivir dignamente.

Por su parte, la a presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales (Caeb), Carmen Planas, indicó: «Pese a la buena dinámica de nuestro mercado todo el verano, es significativa la fuerte caída de los nuevos contratos, fruto de la menor facturación que vienen avanzando diferentes sectores empresariales», analizó.