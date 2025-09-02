Agricultura en Ibiza: «El Consell apoyará cualquier plan de recuperación del Pla de Corona»

El Consell de Ibiza muestra su total disposición a colaborar y participar en la financiación de cualquier proyecto de replantación del Pla de Corona que emprendan los agricultores, después de que la Asociación de Vecinos de Santa Agnès haya arrancado 2.000 almendros muertos en las últimas semanas. Eso sí, el director insular de Agricultura, Joan Marí, también recuerda que son los propietarios los que deben decidir qué cultivo es el que más les conviene, sobre todo cuando la sequía, la falta de frío en invierno o las plagas dificultan cada vez más la producción de almendra en Ibiza.

«A los que no somos de esa zona, nos cuesta imaginar un lugar tan emblemática como el Pla de Corona sin sus almendros, pero al final serán los propietarios los que deben decidir qué quieren hacer». En cualquier caso, el Consell «debe escuchar a los vecinos y apoyará cualquier iniciativa y cualquier plan de recuperación que propongan», aseguró ayer Marí a este diario tras la presentación de la campaña de algarroba en la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni.

Alternativa

Precisamente, el algarrobo es el cultivo que desde el sector se señala como el ideal para mantener los campos de secano en la isla y para replantar las fincas donde se arrancan árboles. «Con el almendro se han juntado una serie de factores que van en su contra, como la falta de lluvias, el clima o un precio que tampoco acompaña, así que es complicado que la gente se anime a sembrarlos», admitió.

El Consell ha concedido desde 2019 un total de 120.000 euros en una línea de subvenciones anuales para plantar frutales de secano (olivos, almendros, algarrobos e higueras). Hasta ahora, se pagaba 20 euros por plantel, a partir de un mínimo de 15 árboles y hasta un máximo de 300 árboles por cada finca beneficiada.

No obstante, Marí mostró ayer su disposición a aumentar la cuantía por cada plantel y flexibilizar las condiciones de las ayudas para facilitar que un mayor número de productores se animen a explotar sus fincas de secano en la próxima convocatoria, que se abrirá en junio del próximo año.