La agricultura ecológica de Ibiza crece un 4,8% en un año

La agricultura ecológica ibicenca creció en 2024 un 4,8% en comparación con el 2023. Así, la superficie agraria útil (SAU) en ecológico en la isla aumentó en 67 hectáreas, hasta alcanzar las 1.452. En otras palabras, este tipo de producción ya ocupa el 18,7% del total del suelo agrario insular. Es una cifra que casi duplica la registrada hace cuatro años.

El crecimiento de la producción en superficie en ecológico ha aumento año tras año desde el 2020: de 1.023 hectáreas en 2021 a 1.278 hectáreas en 2022, 1.385 hectáreas en 2023 y 1.452 hectáreas en 2024.

Las superficies que experimentaron un mayor crecimiento fueron aquellas dedicadas a la producción hortalizas y tubérculos. Ambas tuvieron un incremenento del 35,4%. A estos les siguieron los espacios para la producción de abono verde (+8,5%), los forrajes y pastos (+6,9%), la vña (+6,5%), los frutales (+6,4%) y los frutos secos.

En cuanto a las cifras por municipios, en todos creció excepto en Sant Josep, donde se redujo un 7,5%. En Sant Joan el aumento fue del 19,8%, lo que supone 49 hectáreas más que se cultivan bajo este modelo. En Sant Antoni se incrementó un 12,9% (39 hectáreas adicionales) y en Santa Eulària un 4,1% (7 hectáreas adicionales). En Ibiza, que en otros años ni disponía de superficie en ecológico, se incorporaron cuatro hectáreas de suelo.

En relación con el número de operadores, que incluye tanto a productores agrícolas como a elaboradores de alimentos, se mantiene la tendencia ascendente de la última década y se ha más que duplicado desde 2014, pasando de 73 a 161. Entre 2023 y 2024 se pasó de 159 a 161 operadores, con cinco nuevos elaboradores y tres productores menos.

En cuanto al rebaño ecológico, en Ibiza únicamente hay producción de ovino y avícola. En 2024, el número de ovejas se redujo un 62,6 % respecto a 2023, mientras que las aves se mantuvieron prácticamente estables con 7.525 ejemplares, una ligera disminución del 2% frente a las 7.684 de 2023.

Estos datos, recogidos por el Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera de les Illes Balears (Irfap) y el Consell Balear de Producción Agraria Ecológica (Cbpae), forman parte del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2024, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad de IbizaPreservation y financiado íntegramente por el Consell d’Eivissa.

En cuanto a las reacciones, Elisa Langley Ribas, coordinadora del Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza, destaca que “hacer uso de la tierra bajo un manejo ecológico hace posible avanzar hacia sistemas alimentarios más resilientes, capaces de adaptarse mejor a la sequía y al cambio climático, al tiempo que favorecen la conservación del suelo, la eficiencia en el uso del agua y la recuperación de la biodiversidad agrícola”. Langley agrega: "Hay que seguir ampliando la superficie ecológica, es clave en un contexto de estrés hídrico y de eventos climáticos adversos. Además de mejorar la fertilidad del suelo, la biodiversidad y la autosuficiencia alimentaria local, este modelo también fortalece la salud de las personas consumidoras y contribuye a mantener vivo el tejido rural de la isla”.

Por su parte, Inma Saranova, directora de IbizaPreservation, subraya que “el crecimiento sostenido de la agricultura ecológica en la isla es una buena noticia, pero aún queda camino para llegar al 25% que marca la estrategia europea ‘De la granja a la mesa’ de aquí a 2030. “Alcanzar esa meta es posible si se mantiene el compromiso conjunto de administraciones, productores y ciudadanía”, subraya Saranova.