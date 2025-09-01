En venta un estudio en la Marina de Ibiza por 225.000 euros

El portal inmobiliario Tucasa.com ofrece un estudio en planta baja de 29 metros cuadrados en el barrio de la Marina, en el puerto de Ibiza, por un precio de 225.000 euros.

La vivienda dispone de un baño completo con ducha, una pequeña cocina y un espacio diáfano en el que se distribuyen la zona de descanso y de comedor. El inmueble está equipado con aire acondicionado con bomba de calor, lavadora-secadora y sistema de alarma.

El estudio se encuentra amueblado y listo para habitar. Su localización, en una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, permite acceder a pie a supermercados, restaurantes, transporte público y áreas de ocio.