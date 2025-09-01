Las Urgencias del Hospital de Ibiza atienden un 6% más de casos que el año anterior

Los casos atendidos en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses de Ibiza en los ocho primeros meses del año se han incrementado un 6% al pasar de los 39.990 entre enero y agosto de 2024 a 42.397 durante el mismo periodo del presente año.

El tiempo medio de resolución de casos en las Urgencias del hospital público ibicenco se ha reducido un 37,5% durante ese mismo periodo hasta las 4,8 horas.

Según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera en un comunicado, el servicio de Urgencias de Can Misses ha incorporado tres doctores más, con lo que la cifra asciende a 26 médicos para una plantilla orgánica de 32 plazas.

Además de los facultativos en plantilla, este servicio cuenta con un grupo de una decena de médicos que realizan guardias de manera periódica para completar la actividad.

Entre los datos de calidad asistencial que recoge el informe de agosto de 2025 destaca también la reducción del número ingresos un 6,65%, ya que hace un año fueron hospitalizadas el 10,64% de las personas que pasaron por el servicio del Hospital Can Misses y en agosto de 2025 esa cifra ha bajado hasta el 9,93%.

También se ha reducido el número de derivaciones desde Atención Primaria en un 9,91%, lo cual refleja una mayor capacidad resolutiva de los equipos de Atención Primaria, según el Área de Salud pitiusa.

Las derivaciones desde Atención Primaria supusieron el 14,06% de los casos atendidos en las Urgencias en agosto de 2024 y este año el porcentaje se ha reducido hasta el 12,67%.

"Se trabaja de manera interdisciplinar en la mejora de la calidad del Servicio de Urgencias y los datos apuntan a que detrás del esfuerzo de todo el equipo se aprecian resultados que se traducen en mejores tiempos de resolución de los casos y mayor calidad asistencial para los usuarios de este servicio", concluye Sausan Sayed, directora médica de Atención Hospitalaria.