Italia se convierte en el principal emisor de turistas a Ibiza hasta junio
Los italianos fueron el 13,6% de los visitantes extranjeros llegados a la isla, seguidos de los alemanes (el 11%) y los franceses (9,4 %)
Italia fue el principal mercado emisor de turistas extranjeros a Ibiza en el segundo trimestre de 2025, según se desprende de los datos provisionales recabados por el Institut d’Estadística de Balears (Ibestat) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la estadística de Frontur.
Los italianos fueron el 13,6 % de los visitantes extranjeros llegados a la isla, seguidos de los alemanes (el 11%) y los franceses (9,4 %). Contrasta con la omnipresencia que ha tenido históricamente el mercado británico en Ibiza, si bien hay que tener en cuenta que estas cifras no abarcan el grueso de la temporada alta, sino los meses de abril, mayo y junio, por lo que habrá que esperar a la finalización de este periodo de actividad turística para poder realizar un balance completo.
Formentera: los mismos países
En Formentera, el podio del mismo periodo de este año lo integran los mismos tres países: Italia (53,9% de los turistas), seguida de Alemania (16,7%) y Francia (5,1%). Además, los extranjeros en su totalidad tienen mucho más peso en la industria turística de las Pitiüses que los visitantes nacionales. «De los turistas que pernoctaron en Ibiza y Formentera en el segundo trimestre, 279.250 eran residentes en otras comunidades autónomas del país (el 21,7 % del total). Mientras que el número de turistas con residencia en el extranjero llegados a las Pitiüses se situó en 1.008.790 (el 78,3 % restante)», detallan las mismas fuentes.
De ese total pitiuso de 279.250 turistas nacionales, en Ibiza pernoctaron 240.538 residentes y en Formentera, 38.712. «En cuanto al número de turistas con residencia en el extranjero llegados a Ibiza se sitúa en 937.402, y en Formentera, en 71.388 personas».
Los datos de la procedencia de los turistas en junio, recogidos por este diario a principios de agosto, ya apuntaban a un gran peso del mercado italiano. En junio, la llegada de turistas italianos a las Pitiüses subió un 30%. El grupo de los turistas franceses, por su parte, se incrementó en un 22%.
