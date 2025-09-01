Tres muertos en menos de diez horas en el mismo tramo de una carretera de Ibiza

Fin de semana muy trágico en un tramo llamativamente reducido de la carretera de Santa Eulària. Apenas 250 metros separan el punto donde el sábado, a las 16.34 horas, se produjo el primer accidente, y el lugar donde el domingo, a las 1.53 horas, llegó el segundo.

El balance global es de tres fallecidos y un herido en estado crítico. Todos circulaban en moto y todos chocaron contra coches cuyos ocupantes salieron mucho mejor parados de los choquestras invadir el carril contrario.

«Es casualidad. Es una zona tranquila», comentaba el domingo por la mañana un trabajador de Can Pagés, la tienda de alimentación situada en la curva donde se produjo el segundo accidente. La tardía hora del suceso, ya en plena madrugada, provocó que no hubiera testigos que pudieran narrar lo ocurrido.

La única certeza es que se saldó con dos muertes, la de un hombre de 26 años y una mujer de 31 años que circulaban juntos en una moto. Por motivos que se desconocen, ambos chocaron con un coche conducido por un hombre de 58 años que sufrió politraumatismo y fue traslado en el hospital de Can Misses, donde se encuentra estable y permanece en observación.

Dos accidentes casi solapados

Durante la mañana del domingo, un operario de limpieza del Ayuntamiento de Santa Eulària se esmeraba en recoger los numerosos restos de fibra y cristales que todavía seguían esparcidos junto al quitamiedos. Su trabajo atañía a los dos accidentes, ya que donde acababan los restos de uno prácticamente empezaban los que aún quedaban del otro.

La red viaria de Ibiza tiene unos 200 kilómetros, según el Plan de Gestión de Aforos de la red viaria del Consell, y los dos sucesos se habían producido prácticamente en el mismo sitio y en un espacio temporal inferior a diez horas.

Esta racha fatídica comenzó en la tarde del sábado, cuando se produjo un suceso similar con un coche y un moto tipo scooter como protagonistas. A la altura de la sede de Protección Civil en Santa Eulària, el conductor del coche invadió el carril contrario y embistió de frente a la motocicleta.

La dureza del impacto provocó que la pasajera de la moto entrara en parada cardiorrespiratoria. Pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Era un enfermera de 32 años y natural de Alicante que llevaba dos meses trabajando en la unidad de Medicina Interna del Hospital Can Misses. «Todos los compañeros del servicio están destrozados. Es un palo muy duro», lamentaron desde el Área de Salud a Diario de Ibiza.

Un policía en la UCI

Por su parte, el conductor de la moto es un agente de la Policía Nacional, de 34 años y que se encuentra destinado en la comisaría de Ibiza, según confirmaron desde el cuerpo. Se encuentra en estado crítico y permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses.

Con las tres víctimas mortales de este fin de semana, el balance de fallecidos este año en accidentes de tráfico en la isla asciende a seis. Las dos primeras se remontan al pasado 30 de abril, cuando un vehículo de la marca Mini volcó y dio varias vuelta de campana en la carretera de Platges de Comte.

Dos jóvenes hermanas perdieron la vida a consecuencia del impacto, una en el momento del suceso y otra unos días más tarde, cuando estaba ingresada en el hospital.

Además, un turista alicantino de 62 años murió el pasado 18 de mayo en la en la avenida de Cala de Bou, en el municipio de Sant Josep. La víctima, que apenas llevaba unas horas en Ibiza, había salido a pasear al amanecer cuando fue embestido en la acera por una furgoneta cuyo conductor iba borracho.