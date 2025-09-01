El primer yate en ser reconocido como PADI Dive Boat por formar buceadores a bordo está en Ibiza

Roma, un superyate de 62 metros de eslora, se encuentra estos días en Ibiza y no ha pasado desapercibido no solo por su diseño vanguardista y sus lujos extremos, sino también por quién es su propietario: el empresario austriaco René Benko, que se ha visto envuelto en escándalos financieros que han sacudido Europa en los últimos años.

Construido en 2010 por el astillero italiano Viareggio SuperYachts y diseñado Espen Øino, el Roma es considerado uno de los yates más sofisticados de su generación. Su interior, obra del estudio alemán Newcruise, combina mármoles naturales, ébano, sedas y cuero de alta gama con una paleta luminosa que aumenta la sensación de amplitud en cada espacio.

El Roma cuenta con ocho camarotes de lujo para hasta 12 invitados, además de una tripulación de hasta 18 personas. Entre sus múltiples zonas comunes destacan una piscina exterior, gimnasio con aire acondicionado, jacuzzi, sala de cine y un ascensor que conecta todas las cubiertas.

Conciencia ecológica

Pero hay algo que diferencia a esta embarcación de otras. Este yate fue uno de los primeros en obtener la certificación Green Star de RINA gracias a su sistema de refrigeración libre de CFC, tratamiento avanzado de aguas y propulsión optimizada para reducir el impacto ambiental. También fue el primer superyate en ser reconocido como PADI Dive Boat, lo que permite a los huéspedes formarse como buceadores certificados directamente a bordo.

Precio de venta inferior a su valor

Este superyate ha vuelto al foco mediático en los últimos meses, pero no por su cara ecológica, sino por su venta urgente. Adquirido por Benko, fundador del grupo inmobiliario Signa Holding, el barco se vende por un precio muy inferior a su valor original; unos 29,9 millones de euros, frente a los 45 millones que llegó a costar. Esta decisión llega tras la caída del magnate, investigado por presunta mala gestión empresarial y lavado de activos, lo que ha obligado a liquidar parte de su patrimonio de lujo.

Pese a ello, el Roma ha sido durante años uno de los yates más codiciados del mercado de alquiler, ganando reconocimiento en ferias internacionales y siendo descrito como "el chárter más premiado de la historia" por la MYBA, la mayor asociación mundial de brokers náuticos.

Entre las excentricidades que lo han hecho célebre se encuentran un tobogán inflable de más de 20 metros, una zona de juegos acuáticos con Flyboards, kayaks y Seabobs, y un beach club con acceso directo al mar. Además, su autonomía de más de 3.000 millas náuticas le permite cruzar el Atlántico sin escalas.