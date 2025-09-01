Ocio de Ibiza: «Los precios elevados son necesarios, la isla no da para más»

«Soy de los que piensan que unos precios elevados hacen que no llegue demasiada gente a la isla. Eso de hacer ofertas no me gusta, porque devalúas el producto y puede convertirse en una atracción que no es interesante». Así analiza la actualidad turística José Luis Benítez, gerente de la asociación Ocio de Ibiza, patronal de ocio nocturno de la que forman parte las principales discotecas (menos Amnesia y Pacha) y clubes. «La isla no da para más, tenemos que hacer que tanto los turistas como los residentes se encuentren a gusto. Cuando hay excesos por todos lados, no es bueno para nadie», añade.

Policías locales y una inspectora del Consell en una batida contra los alquileres turísticos ilegales. / TONI ESCOBAR

La subida de precios de Ibiza como destino turístico ha estado en el punto de mira de varios sectores temerosos de perder visitantes de clase media que tienen un amplio abanico de destinos alternativos entre los que escoger. Incluso dentro de España. Destinos que ofrecen unos precios más asequibles para amplias capas de la sociedad.

No obstante, representantes hoteleros y del ocio nocturno también han venido defendiendo que esta línea va acorde con los objetivos de luchar contra la masificación en determinadas épocas del año. Y los primeros añaden que la reconversión de hoteles para subirlos de categoría tiene que poder repercutirse en el precio final. En otras palabras, se busca tener menos visitantes pero con mayor capacidad de gasto, alejados del conocido como turismo de borrachera y con valor añadido. Además, todos los sectores en general responden que los gastos de las empresas han subido.

«Para el bienestar de la isla, creo que estamos en una línea correcta, que es la de no continuar creciendo. La capacidad de la isla se sobrepasó hace muchos años;, por lo tanto, si estamos en números del año pasado, un poco por arriba, un poco por abajo, podemos decir que la temporada es muy buena», agrega Benítez, quien concluye que ya no es posible «crecer como se estaba haciendo».

Precisamente esta temporada, empresarios de la oferta complementaria, sobre todo de la restauración, han lamentado que la duración de los viajes se ha reducido drásticamente y que todo el gasto, ya determinado en origen, se va a alojamiento y a los clubes o negocios de moda; así como que el nuevo modelo ahuyenta al turismo familiar. Preguntado por ello, Benítez rechaza señarles a ellos como culpables y hace referencia también a los elevados precios de la restauración.

Más viajes pero de menos días

«Creo que es importante que todos nos demos cuenta de que las cosas son así y no van a cambiar: ahora las estancias son más cortas. Pero Ibiza tiene una ventaja que muy pocos lugares del mundo tienen, que es contar con repetidores dentro de una misma temporada». Visitantes que vienen «tres o cuatro días» pero que repiten eso varias veces a lo largo de la temporada. Asimismo, añade que «la oferta diurna ha llegado a un punto en el que hay demasiada de todo tipo». «Eso hace que todo se complique».

¿Y el ocio nocturno? UNVRS, una nueva gran discoteca, ha abierto este año y está asociada a Ocio de Ibiza. Benítez señala que en realidad «no hay ninguna nueva discoteca, porque UNVRS ha venido a sustituir a Privilege» [cerró, en el mismo establecimiento, en 2019]. «Lo que ya no vería de ninguna manera bien sería que se abrieran nuevas discotecas. Creo que no es necesario, ahora en la isla hay cuatro o cinco grandes discotecas y es más que suficiente. Eso hace que la gente rote por todas. En pocos lugares te encuentras a nueve de los 10 mejores dj del mundo en una semana». Así, sostiene que las discotecas que ya existen, más que quitarse parte del pastel, se retroalimentan.