De la playa a la oficina: la vuelta a la rutina

El último fin de semana de agosto convierte el aeropuerto de Ibiza en un desfile de maletas, abrazos de despedida, gente que va con prisas a coger un avión y trabajadores que vuelven a sus puestos en septiembre. «Las vacaciones han sido un diez, pero tengo cero unidades de ganas de volver a trabajar», bromea Silvia García, de 29 años, que trabaja en una consultoría.

Viaja acompañada de su pareja, Antonio Iniesta, de 26 años, un comercial con el que lleva ya cuatro años. Ambos son de Murcia —García vive en Madrid—, y han pasado cinco de los quince días que tenían de vacaciones en la isla ibicenca. Esta pareja ha venido «un poco con la excusa» de visitar a un primo de García, expone ella. Este lunes 1 de septiembre, empiezan los dos a trabajar. «Estamos superdescontentos con la vuelta al trabajo», bromea.

«Afrontamos el retorno al empleo con toda la alegría que se puede tener», señala Silvia García. Y es que, según ella, no son nuevos y «todos los años es lo mismo». «La vida continúa», añade. Antonio Iniesta agrega que, al final, no trabajan «picando piedra», por lo que «podría ser peor». «Y nosotros en el trabajo estamos bastante bien, así que dan ganas de volver», explica la joven.

Algo parecido le pasa a José Ramón Navarrete, un madrileño que entre risas dice: «¡Pocas!», para referirse a las ganas que tiene por volver, pero como le gusta su trabajo, en realidad lo hace «con ganas». Tiene cincuenta años y trabaja en la construcción. Explica que lo que más le gusta de su empleo es la administración. «Me apasiona hacer gestiones y tratar con clientes», añade. Navarrete también vuelve este lunes a su trabajo en Cala Llenya, tras viajar sin compañía a Madrid el fin de semana para visitar a su familia que vive allí.

Pasajeros sentados en las sillas del aeropuerto. | TONI ESCOBAR

Otra viajera que también se ha escapado sola dos días de la isla para visitar a su familia es Josefina Parodi (cincuenta años), aunque ella ha viajado a Málaga —de donde es— y volvió este domingo a su empleo, en el que es cocinera en un hotel en Cala Tarida. Lleva tres años trabajando en Ibiza la temporada. «Yo la termino el 31 de octubre y en noviembre regreso a Málaga».

Otros, como Víctor Martínez, un cordobés de 37 años, vuelven «con muy pocas ganas» a la jornada laboral, que empieza este lunes tras pasar una semana de vacaciones en la isla ibicenca acompañado de su novia, con la que lleva unos cuatro o cinco años. Este cordobés vive en Alicante y trabaja en controles de gestión.

Mientras unos vuelven de sus vacaciones solos o en pareja, otros optan por hacerlo en compañía de sus amigos y vivir anécdotas que contarán a sus nietos. «Estábamos en Formentera y dos de ellos se cayeron de la moto», relata Javier Esmerado, un sevillano de 23 años. «¿De la moto acuática?» —«Para nada, de una moto de carretera», cuenta entre risas. «De hecho, viene raspado entero», señala a su amigo, que tiene el cuerpo con marcas de las abrasiones del asfalto.

Peces asesinos

Otras historias, en cambio, sus nietos tendrán menos posibilidades de conocerlas: «A mí un sanitario me golpeó en la cara porque iba demasiado borracho», relata Esmerado. De hecho, dice que hay partes de las vacaciones que no recuerda. Antes de dar a conocer todas estas anécdotas, uno de sus amigos dejó claro que en Ibiza solo habían hecho «cosas buenas», aunque habrá que suponer que la definición de la palabra ‘bueno/buena’ es una cuestión más bien relativa. También hay historietas de «peces asesinos» en las playas ibicencas. «¡Muerden!», exclama Silvia García. «Van a por ti y no puedes pisar el suelo porque la arena es suya», bromea la joven.

Por su parte, Javier Esmerado, que teletrabaja como desarrollador de software, vuelve a su ciudad tras disfrutar de cinco días de vacaciones en el Port de Sant Miquel con sus tres amigos: Mario, Juanjo y Benito. Los cuatro cogieron el vuelo de regreso este domingo para que Esmerado volviese a tiempo ya que tenía que empezar a trabajar este lunes. «Hay que recuperar la resaca en 24 horas», decía. Le gusta lo que hace, así que, en realidad, vuelve «con ganas».

Una madre y su hija al lado de varias maletas. | TONI ESCOBAR

«A mí, mi trabajo me motiva, me gusta mi cocina y me gusta mucho lo que hago», declara Josefina Parodi. Aun así, no puede evitar decir con un suspiro: «Ojalá pudiera coger más días libres». Y es que, cómo no va a querer hacerlo si para ella estas pequeñas vacaciones han sido «un once sobre diez». «Al final, es volver a mi casa y ver a mi familia y a mis mascotas», explica.

La motivación para regresar al trabajo en Silvia García y Antonio Iniesta se encuentra en «la rutina». «Volver a tener disciplina y un horario», declara García. Iniesta añade que con el trabajo vuelves a tener la vida «un poco más organizada». «Cuando estás de vacaciones vas demasiado libre. Creo que si lo amplías durante un mes te vuelves loco», explica la joven.

Volver a cobrar a fin de mes

Para Javier Esmerado, lo que más le motiva es «cobrar a fin de mes», bromea. Ya más serio aclara que realmente «disfruta mucho» de su trabajo. Aunque, dice con un tono bromista, que le quita las ganas el tener que volver «a aguantar» a sus compañeros. «Nah, son muy buena gente», defiende.

«A mí lo que menos me motiva es tener que madrugar y lidiar con personas que no quiero volver a ver», explica García entre risas. Para su novio, es tener «poco tiempo para el ocio y estar ocupado casi las 24 horas». Una idea que comparte Víctor Martínez: «Me desmotiva el tener que estar ocho horas encerrado en una oficina». Pero está deseando volver a «la regularidad, que se pierde al estar de vacaciones», y que el trabajo le aporta.

En cuanto a la magnitud del movimiento de pasajeros en la recta final de verano, solo entre el viernes y el domingo AENA había previsto 1.256 vuelos en el aeropuerto de Ibiza, de los cuales, 404 son nacionales y 852, internacionales. De hecho, respecto a las previsiones del año pasado de AENA, en 2025 hubo ocho operaciones más que en 2024; ese año se realizaron un total de 1.248 despegues y aterrizajes, de los cuales 413 fueron nacionales y 835, internacionales.