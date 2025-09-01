Ibiza y Formentera superan por primera vez en julio los mil millones de gasto turístico

Otro indicador que apunta que la temporada no va tan mal como muchos sectores apuntan. Además del imparable, aunque moderado, aumento del número de turistas que han pasado por el aeropuerto, este verano también crece el gasto que estos realizan en Ibiza y Formentera durante sus vacaciones. Se han superado por primera vez los mil millones en un mes de julio para situar el nuevo récord en 1.002,47 millones, un 6,4% más que en el mismo mes de 2024.

Los datos del Institut Balear d’Estadística (Ibestat), que incluyen a las dos islas, no mienten: durante los siete primeros meses del año, quienes han visitado las dos islas se han dejado un acumulado de 2.414,33 millones de euros. Es un 7,9% más que en el mismo periodo del año pasado, cuando la cifra quedó fijada en 2.238 millones.

Este positivo balance parcial (todavía quedan por contabilizar agosto, el mes tradicionalmente más fuerte del verano, septiembre y octubre, este último la gran esperanza para muchos empresarios) se ha logrado gracias a un arreón que se inició en el mes de abril y que se ha mantenido hasta julio.

De hecho, el gasto que realizan los turistas en las islas sufrió un fuerte descenso durante el primer trimestre del año, con caídas del 3,8%, 38,7% y 27,3% en enero, febrero y marzo, respectivamente.

Balance parcial El gasto turístico supera al de 2024 tanto en el acumulado de los primeros siete meses como en el correspondiente a julio. 6,4% más en julio 8% acumulado

El impacto de estos batacazos en el balance final del año, con un acumulado del 69,8%, no será significativo (de hecho, ya se ha corregido) debido a que los ingresos en esos meses de temporada baja son muy reducidos: 25 millones en enero, 19,5 en febrero y 48,5 en marzo.

El siguiente cuatrimestre le ha dado un vuelco total al acumulado del gasto turístico, con una importante subida en abril (por la celebración de la Semana Santa) del 11,5%, tras registrar 194 millones, y otra más significativa del 5,4% en mayo (471,33 millones), considerado el primer mes oficial de la temporada de verano.

Finalmente, en junio se alcanzaron los 653,26 millones (+1,9%) y, como se ha indicado al principio, se ha roto la barrera de los mil millones de euros de recaudación por el turismo en julio.

Los datos indican por lo tanto que, pasado el ecuador de la temporada, y pendientes del comportamiento de agosto, septiembre y octubre, las Pitiusas han recogido ya más de la mitad del gasto de todo el verano pasado, que fue muy bueno y que dejó en el tejido empresarial un total de 4.334,19 millones.

Un año antes, el total de los visitantes de las dos islas desembolsaron 4.272,84 millones y en 2022, la cifra se quedó en 3.568 millones, según siempre los datos oficiales del Ibestat.