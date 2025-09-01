Pipi Piazzolla, batería de Escalandrum: «Respetamos el jazz norteamericano, pero lo nuestro es totalmente diferente»

«Quienes vengan a venir van a encontrar algo que no se parece a nada porque Escalandrum hace jazz, pero jazz de Argentina, con otro ritmo y otro aire», afirma Pipi Piazzolla, batería de Escalandrum, grupo con el que el próximo sábado se apagarán, previsiblemente hasta el año que viene, los focos del ‘Ibiza jazz’. «Si este grupo graba y viaja mucho es un poco por eso: respetamos un montón al jazz norteamericano, y es nuestra base, obviamente, pero lo nuestro es completamente diferente», continúa el batería de la banda que completan Damián Fogiel (saxo tenor), Nicolás Guerschberg (piano), Gustavo Musso (saxo alto y saxo soprano), Martín Pantyrer (saxo barítono y clarinete bajo) y Mariano Sivori (contrabajo).

Seis músicos y, sobre todo, seis amigos que desde 1999 recorren escenarios con su banda, que toma el nombre de escalandrún, que es como se conoce al tiburón toro el su país de origen, Argentina. Un juego de palabras en el que el drún final han cambiado por drum (batería en inglés). Unos escualos que, recuerda Piazzolla, de niño iba a pescar —«sin muerte», matiza— con su padre y su abuelo. El sexteto llega a Ibiza después de tocar el fin de semana en Buenos Aires y de hacer una parada en Mallorca para tocar y grabar un directo.

Confían en que el público llene el baluard de Santa Llúcia. Saben que compatriotas no les van a faltar: «Me está escribiendo gente de todos los lugares de España y de Europa que va a venir a vernos. El público argentino siempre se destacó por ser muy fiel. En todos los aspectos. No sólo en el musical, también en el deportivo. Somos muy fanáticos, y somos capaces de hacer grandes sacrificios por ir a ver a un grupo o ir a apoyar a un argentino que está en el otro lado del mundo».

Piazzolla habla también de la fusión que el sexteto hace del jazz con el tango y con otros palos del folclore argentino, que no les supuso ningún problema. Ni siquiera en sus inicios: «El jazz es muy abierto y esos cambios los hicimos dentro del circuito del jazz, no dentro de los circuitos del folclore y del tango, tal vez ahí podría llegar a haber algún problema. Pero el jazz es muy abierto. Puedes mezclar de todo porque de eso se trata el género. En los años sesenta y setenta se empezó a mezclar con el latin jazz y la bossa nova y eso se aceptó con los brazos abiertos. Así que no hubo ningún tipo de controversia». De hecho, recuerda cómo en 2012 ganaron el premio Gardel por su disco ‘Piazzolla plays Piazzolla’ y cómo lo recibió en entorno del tango: «Los tangueros estaban muy contentos porque era la primera vez que un álbum de tango, editado por un sello muy chiquitito, le ganaba a todos esos monstruos de la industria. Hubo como una especie de agradecimiento de nuestro trabajo».

En este sentido, destaca que las fusiones se dan en todo tipo de músicas. «Dentro del jazz es más fácil porque sucede más seguido, pero en otros géneros creo que estaría bueno que lo tomen en cuenta como para ir sumando», comenta el batería antes de lamentar la falta de espacios para tocar que, en su país, tienen los «muy buenos compositores» de tango y folclore nuevos. «Donde se toca tango, se toca el tango tradicional, para que lo vean los turistas. El tango está en las tanguerías… que es donde van los turistas y se tienen que tocar los temas conocidos, por lo general, Carlos Gardel… esa onda. Entonces, los músicos de tango que quieren hacer música nueva se encuentran en los clubes de jazz. Son los únicos lugares que les abren las puertas. ¡Es muy loco!¿No?», reflexiona Piazzolla antes de insistir en la falta de lugares para poder tocar este nuevo tango: «Es una cosa rarísima. A mí me gustaría mucho que cambie».