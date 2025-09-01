Más de 297.800 personas eligieron el alojamiento fuera del mercado hasta junio en Ibiza y Formentera

Un total de 297.841 personas se hospedaron en alojamiento de fuera del mercado cuando visitaron las Pitiusas entre enero y junio de este año, según detalla la estadística de flujo de turistas Frontur del Institut d’Estadística de Balears (Ibestat) en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ahora son datos provisionales, pero en todo caso apuntan a un gran peso de los turistas que no se alojan en establecimientos de pago.

Según define el INE en su página web, «se consideran alojamientos de mercado los hoteles, apartahoteles, pensiones, hostales, fondas y similares, las viviendas o habitaciones de alquiler, los alojamientos de turismo rural, albergues, campings y cualquier otro servicio de alojamiento de pago», incluso cuando esté «subvencionado». Así, los alojamientos que este órgano y su homólogo balear llaman ‘no de mercado’ son los «proporcionados gratuitamente por familiares o amigos, así como las viviendas en propiedad de uso vacacional, las viviendas de uso compartido (multipropiedad), viviendas intercambiadas gratuitamente entre dos particulares y otros viajes donde se ha pasado la noche acampando al aire libre, en el coche, en una caravana estacionada fuera de un camping, etcétera».

Una parte tiene casa aquí

Ese total de 297.841 personas con las Pitiusas como destino principal, el Ibestat lo desglosa en dos grupos: 99.870 se alojaron en viviendas en propiedad en Ibiza o Formentera y 197.972 en «otro alojamiento de no mercado». En comparación con el mismo periodo del año pasado, estas dos cifras representan un crecimiento del 17,95% y un decrecimiento del 6,84%, respectivamente. En Mallorca y Menorca, las dos variables han crecido.

Esta información se obtiene a través de encuestas, por lo que no es descartable que dentro de este gran grueso de visitantes a Ibiza y Formentera (este informe analiza conjuntamente los datos de ambas islas) estén turistas que acuden al alojamiento turístico ilegal.

El Ibestat y el INE se valen de «diferentes fuentes administrativas como los registros de AENA o de la Autoridad Portuaria de Balears». «La encuesta es de ámbito nacional y tiene un tamaño muestral teórico anual de más de 450.000 encuestas», detalla el informe. La muestra tiene en cuenta cada vía de entrada al territorio: área, marítima y desde la Península: «Si un visitante entra en el territorio nacional por carretera o ferrocarril y declara que su destino principal son las Balears, se tiene que contar como turista de las islas», se detala.

En total, de enero a junio visitaron las Pitiusas 1.396.869 personas, de las que 1.099.028 optaron por alojamiento de mercado: 901.165 en ‘hoteles y similares’ y 165.370 en ‘alojamientos de alquiler’.

Datos de Baleares

En el primer semestre, a escala balear, un total de 1.705.867 visitantes se alojaron en ‘alojamiento de no mercado’ (sube un 13,10% respecto al primer semestre del año pasado): 503.986 de ellos en alguna vivienda en propiedad y 1.201.882 en ‘otro alojamiento de no mercado’. Así aparece clasificado en la tabla correspondiente del informe.

En cambio, se alojaron en algún alojamiento de pago 6.220.334 personas (sube un 0,80% respecto al mismo periodo de 2024). Entre ambas modalidades suman un total de 7.926.202 visitantes a Balears entre enero y junio de este año (siempre ambos meses incluidos).