Los padres disfrutan mientras los niños se lo pasan en grande

Bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños, comidas familiares, reuniones... el reto es que sea una fiesta para los adultos y para los niños, que todos se lo pasen bien y que disfruten sin importar la edad.

El equipo de profesionales de Sueños de Ibiza adapta las actividades a los niños de todas las edades.

Sueños de Ibiza, con 13 años de experiencia, cuenta con los profesionales y las herramientas para que los más pequeños tengan su celebración paralela mientras que los mayores pasan un buen rato sin tener que preocuparse por sus hijos.

Una de las claves de Sueños de Ibiza es la gran interacción que tienen los profesionales con los niños.

Un equipo de pedagogas, psicólogas y maestras trabajan como monitoras en Sueños de Ibiza para atender a niños de todas las edades de bebés a adolescentes. Desde ayudar a comer a los más pequeños hasta organizar juegos deportivos para los mayores, las monitoras se adaptan a todas las edades.

Las monitoras acompañan y ayudan a comer a los pequeños.

Precisamente, el acompañamiento a bebés es uno de los puntos fuertes de Sueños de Ibiza ya que requiere profesionales especializadas. También, es un servicio que permite a los padres estar tranquilos durante una celebración con la confianza de que los bebés están bien cuidados.

Una bebé juega con una monitora. / Arsen Vorony. Can Curreu

En una celebración privada, los niños que acuden con sus padres tienen un gran variedad de edades, todo un reto para las monitoras, que lo salvan con un gran equipamiento. Juegos de mesa en versión gigante, parchís, barajas, piezas para construcciones, maquillaje, pinturas, karaoke, juegos tradicionales... la variedad es enorme para que los niños no se aburran. Y lo consiguen, ya que los niños se muestran muy contentos, sobre todo cuando aprenden juegos de toda la vida como la búsqueda del tesoro o el pañuelo, algo que se está perdiendo por culpa de las pantallas.

La amplia gama de actividades y de equipamiento, además de la cualificación de las monitoras, diferencia también a Sueños de Ibiza de otras opciones. Esta empresa no se enfoca solo a la faceta lúdica, sino que también trata de trabajar las diferentes destrezas de los niños y que las monitoras interactúen mucho con los pequeños.

Desde su fundación, esta empresa destaca por adaptarse a las demandas de los padres y cada año incorporan nuevos servicios. En el caso de los eventos, la decoración de mesas y la creación de los espacios temáticos y distintos para los pequeños es uno de los ejemplos.

Además de fiestas privadas, Sueños de Ibiza realiza actividades para niños en las fiestas de los pueblos, organiza visitas culturales con los pequeños, desarrolla el fomento de la cultura ibicenca con niños y personas mayores con talleres de manualidades o conecta a adolescentes con la tercera edad para que aprendan algo tan básico como utilizar el teléfono móvil.

Con todas estas actividades y gracias a la profesionalidad del equipo, Sueños de Ibiza ha conseguido la máxima puntuación en Google gracias a las reseñas positivas de sus clientes.