Nervios en el sector del chárter con caídas de los ingresos hasta del 50%

Después de disfrutar de un «buen junio», un mes de julio que «no fue para tirar cohetes» y un agosto en el que la mayoría ha «pinchado», los empresarios del sector del alquiler de embarcaciones de Ibiza y Formentera centran sus esperanzas en que la temporada se alargue al máximo para poder sacar algún rendimiento a sus negocios este verano.

La situación es complicada para muchos de ellos, sobre todo porque, al contrario que en otros sectores como el hotelero, no disponen de reservas previas con las que poder jugar y prever el desarrollo de un periodo concreto. «Somos lo último en lo que piensa gastar un turista durante sus vacaciones», apuntan desde el sector.

Varios empresarios, que llevan años trabajando con base en Ibiza, han explicado a este diario que sus ingresos están cayendo este verano a la mitad. Ramón van der Hooft, presidente de la Asociación de Náutica de Ibiza y Formentera, integrada en la Pimeef, lo confirma: «Se lo he escuchado comentar a varios compañeros, no es algo puntual».

Además de ser uno de los últimos caprichos que puede demandar un turista en un destino cada vez más caro, el náutico es un sector que sufre una competencia feroz. Y sólo teniendo en cuenta la reglada, a la que hay que sumar la ilegal, que escapa de los controles administrativos y, aunque no se contempla para los análisis del desarrollo del sector, es evidente que los condiciona de manera muy severa.

Alrededor de 1.700 en Ibiza

De hecho, y según los datos actualizados del registro oficial que controla la Dirección general de Puertos y Transportes Marítimos, englobada en la conselleria del Mar y Ciclo del Agua, en Balears hay en la actualidad alrededor de 3.500 embarcaciones de la lista séptima, esto es, dedicadas al chárter.

Van der Hooft calcula que de estas, al menos la mitad operan en Ibiza y Formentera. Serían alrededor de 1.700 embarcaciones dedicadas al alquiler durante la temporada de verano. Una cifra muy elevada pero que tampoco es real, puesto que hay que añadir la oferta de las empresas que tienen su sede en el litoral peninsular pero que también trabajan en las Pitiusas, sobre todo con catamaranes y veleros. Es un suma y sigue para unos empresarios ya muy presionados, con unos precios que además han bajado de manera sustancial este verano, lo que limita, de nuevo, el margen de beneficio.

Hasta tal punto de que el presidente de esta patronal recuerda que hasta ahora, las empresas «cubrían gastos a mediados de julio», un hito empresarial fundamental que ahora se alcanzan a mediados de agosto... los más afortunados. Se dan casos de empresas que han abandonado sus oficinas en puertos deportivos para trasladarlas a Vila y ahorrarse así un dinero.

En esta coyuntura económica tan compleja, y muy poco usual para el sector, los profesionales reclaman medidas de control para regular su actividad. Aunque Van der Hooft reconoce que el actual Govern que preside la popular Marga Prohens «está haciendo cosas buenas», y que al menos «ha reaccionado» ante tantas irregularidades, pide que sea más ambicioso y que, por ejemplo, termine de perfilar la declaración responsable que debe presentar cualquier particular o empresa que quiera dedicarse al alquiler náutico.

El decreto, un primer paso

¿Y qué hace falta, además del decreto que ha aprobado el Ejecutivo popular? «El decreto es un primer paso, importante. Pero necesitamos que se exija un punto de salida y entrada autorizado para las embarcaciones», que suelen estar en los puertos.

También insiste en la necesidad de incrementar la presión sobre el intrusismo, que se registra en todos los sectores pero que en la náutica de alquiler puede provocar además situaciones de verdadero peligro para la vida de las personas.

Finalmente, este portavoz patronal reitera su «agradecimiento» al Govern: «Han adquirido 22 embarcaciones para incrementar el control en todo el litoral, además de un dron; se están moviendo y nos están ayudando, y eso se agradece».

Precisamente, el Govern anunció el pasado jueves la incoación, a través de la conselleria del Mar y el ciclo del Agua, de un total de 82 actas desde el mes de junio en las inspecciones de vigilancia del litoral. Estas diligencias, tramitadas por la dirección general de Puertos y Transporte Marítimo, corresponden a 45 casos en Mallorca, 19 en Ibiza, 10 en Formentera y ocho en Menorca, y sirven para identificar posibles irregularidades, según indicó el mismo jueves la conselleria en un comunicado.