Nacho Cano defiende el nombre de su musical: "Ibiza es un patrimonio de todos"

"El uso del término 'Ibiza' es descriptivo y de dominio público", argumenta

Nacho Cano posa para Diario de Ibiza en abril de 2024.

Nacho Cano posa para Diario de Ibiza en abril de 2024. / Marcelo Sastre

EFE

El compositor Nacho Cano ha defendido que Ibiza "es un patrimonio de todos", después de que el Consell insular haya impugnado el registro como marca a nivel europeo del nombre de su nuevo espectáculo, 'Ibiza Paradise by Nacho Cano'.

En un comunicado remitido por su oficina, el músico y empresario ha detallado que, aunque la reclamación se ha producido en las últimas semanas, la marca se registró en diciembre de 2024.

En defensa de su uso, señala que no es la única marca que hace uso del nombre de la isla: "Registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (...) reconoces 232 con ese vocablo".

"El uso del término 'Ibiza' es descriptivo y de dominio público. Y se refiere tanto a la isla como a la ciudad que es su capital, cuya representación no es patrimonio de nadie", argumenta.

En esa línea, apunta que el uso de la denominación insular en su espectáculo, "lejos de perjudicarla, la sitúa de nuevo en el mapa europeo como referente de creatividad, música y libertad artística", y pasa a enumerar ejemplos de marcas "que enaltecen el nombre de la isla".

"'Ibiza Paradise by Nacho Cano' es exactamente eso: una celebración de Ibiza, de su historia, de su espíritu... Intentar censurarlo no es solo injusto, sino un ataque a lo que representa: diversión, libertad, música y creatividad", insiste Cano, que al final de su comunicado exclama: "¡¡¡Ibiza es un patrimonio de todos!!!".

El Consell de Ibiza tiene como norma impugnar las marcas que utilicen el nombre de la isla, han confirmado a EFE fuentes de la administración insular, que espera tener una resolución a mediados de septiembre.

Esta previsión coincide con el estreno del musical en los Cines Callao de la Gran Vía madrileña, a partir del 12 de septiembre, según promociona la web oficial del espectáculo.

