Tras las multas: conseguir que los alquileres turísticos ilegales se destinen a residentes

La patronal Ocio de Ibiza defiende que la lucha contra el alquiler turístico ilegal es la dirección correcta y que hay que conseguir que dichas viviendas salgan al mercado residencial.

«Creo que el Consell ha ayudado mucho en este asunto y ahora falta que todo se normalice y todas esas viviendas que están saliendo del mercado ilegal vuelvan a residentes o a trabajadores [de temporada] y que la isla sea más amable», en palabras del gerente de dicha patronal, José Luis Benítez.

Por normativa balear, las multas por comercializar una vivienda a turistas sin licencia para ello se mueven entre los 50.000 y los 500.000 euros. La autoridad para sancionar es el Consell de Ibiza, aunque hay ayuntamientos que también lo han hecho (por la vía urbanística).

Sin más crecimiento

Por otra parte, José Luis Benítez sostiene que ya no hay margen para que Ibiza continúe creciendo. «Hemos seguido ahí hasta que vemos lo que está pasando en Ibiza, que no es un tema solo de nuestra isla, sino que se da a escala mundial. La globalización es una realidad y la gente se mueve mucho».

Al mismo tiempo, señala que hay factores que apuntan a un freno en la actividad: «La gente también tiene muchos problemas económicos. Conocemos la crisis que hay en Alemania y en otros países europeos». «Agosto ha sido bueno, es un mes de bastante turismo familiar, pero históricamente septiembre es muy positivo para Ibiza y no es un periodo de turismo familiar, sino que viene otro tipo de visitante. La diversidad es un gran éxito de la isla», añade Benítez.