El álbum
El Mercat Vell ‘abre’ en las plazas Sotavila y del Parque
Este lunes está previsto que se inicien las obras de reforma del Mercat Vell de Vila, que fueron aplazadas a petición de los comerciantes, lo que ha implicado el traslado provisional de los puestos actuales. Cuatro de ellos (dos de verduras, uno de sales y aromáticos y el de bocadillos) a la plaza Sotavila, y los dos de artesanía a la del Parque.
