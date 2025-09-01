Llega septiembre, ¿se irá el calor en Ibiza?

Con la llegada de septiembre comienza el otoño meteorológico, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Las temperaturas son algo más amables en Ibiza, pero de momento el calor no se va. Este otoño hay hasta un 70% de probabilidades de que sea, en conjunto, más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío, según informa la Agencia estatal de Meteorología (Aemet).

En Ibiza, este lunes el mercurio se mantendrá entre los 31 grados de máxima y los 24 de mínima. El cielo se mantendrá con claros y nubes hasta el miércoles, que volverá a estar despejado. Las temperaturas para el martes experimentarán un leve descenso y serán de 22 y 29 grados.

El miércoles habrá 21 grados de mínima y 29 de máxima. El jueves se mantienen las temperaturas.

De cara al fin de semana, el cielo comenzará a nublarse, pero el mercurio subirá hasta los 23 grados por la noche el sábado y los 34 grados por el día el domingo.

En general, el tiempo se mantendrá estable, según las previsiones de la Aemet. Sólo el lunes y el martes es posible que se produzcan algunos chubascos.