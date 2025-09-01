Llega septiembre, ¿se irá el calor en Ibiza?
Así será el tiempo la primera semana de septiembre en Ibiza
Con la llegada de septiembre comienza el otoño meteorológico, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Las temperaturas son algo más amables en Ibiza, pero de momento el calor no se va. Este otoño hay hasta un 70% de probabilidades de que sea, en conjunto, más cálido de lo normal, frente a un 10% de que sea más frío, según informa la Agencia estatal de Meteorología (Aemet).
En Ibiza, este lunes el mercurio se mantendrá entre los 31 grados de máxima y los 24 de mínima. El cielo se mantendrá con claros y nubes hasta el miércoles, que volverá a estar despejado. Las temperaturas para el martes experimentarán un leve descenso y serán de 22 y 29 grados.
El miércoles habrá 21 grados de mínima y 29 de máxima. El jueves se mantienen las temperaturas.
De cara al fin de semana, el cielo comenzará a nublarse, pero el mercurio subirá hasta los 23 grados por la noche el sábado y los 34 grados por el día el domingo.
En general, el tiempo se mantendrá estable, según las previsiones de la Aemet. Sólo el lunes y el martes es posible que se produzcan algunos chubascos.
- Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària
- Una fallecida y un herido muy grave tras un accidente de tráfico entre un coche y una moto en Santa Eulària
- Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses
- La Policía Nacional atropella a una mujer en un paso de peatones de Ibiza
- Un coche se sale de la carretera y sus ocupantes se niegan a subir a la ambulancia
- Multa de hasta 60.000 euros por capturar 14 ejemplares de 'verderol' de talla inferior a la permitida en Ibiza
- Adiós a la postal de los almendros del Pla de Corona: arrancan 2.000 árboles muertos
- El megayate del creador de los 'Power Rangers' recala en Ibiza