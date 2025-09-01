El incremento en el consumo de agua de pozo en las zonas rurales de la isla de Ibiza. Desde la Alianza por el Agua advierten de que por primera vez supera al que se registra en núcleos urbanos y piden más controles y limitar la construcción en la isla. En el año 2018, el consumo de agua de pozo para uso residencial en el campo se situaba en 5,5 hectómetros cúbicos y, cinco años después, en 2023, ascendía a 6,5 hectómetros cúbicos. El uso agrícola subió de 1,7 a 2,2 hectómetros cúbicos en el mismo período (9,8 hectómetros cúbicos en total en suelo rústico). El director de la Alianza por el Agua de Ibiza, Juan Calvo, recalca que los datos analizados evidencian, una vez más, que la situación de falta de agua en Ibiza es «alarmante».

Llama la atención

La coincidencia de dos accidentes mortales en el mismo tramo de la carretera de Santa Eulària, a la altura de Can Marçà, en apenas unas horas. El sábado fallecía una mujer que circulaba en una moto que chocó contra un coche que invadió su carril. Fue a las 16.30 horas. Por el mismo motivo y en el mismo tramo, los pasajeros de otra moto murieron en un segundo accidente a pocos minutos de las dos de la madrugada.