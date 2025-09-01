José Luis Rull Rivera, odontólogo y director de la Clínica Dr. Rull: "Invertir en prevención bucodental en la niñez es regalar salud para toda la vida"

El doctor José Luis Rull Rivera no solo es el director de una de las clínicas dentales familiares más prestigiosas de Ibiza, Clínica Dr. Rull, sino que ha sabido impulsar y actualizar este centro con más de cuatro décadas de trayectoria, que es todo un referente en el sector. Nacido en Ibiza y Licenciado en Odontología, el doctor Rull ha potenciado las áreas de rehabilitación oral y tratamiento del dolor. Además, apuesta por la odontología moderna, las nuevas técnicas mínimamente invasivas y los servicios personalizados, completamente adaptados a cada franja de edad.

La clínica Dr. Rull nació como centro de medicina general en los años 80, de la mano del doctor José Luis Rull García, y en el año 2015 se especializó en odontología, ¿cómo fue la transición?

La clínica nació gracias a mi padre, que durante décadas fue médico de familia en Ibiza. Siempre digo que aquí se ha respirado salud desde el primer día y eso ha marcado nuestra filosofía. Dimos el paso de especializarnos en odontología en 2015 porque entendimos que la boca es una puerta fundamental para la salud del resto del cuerpo. Fue una transición natural, sin perder el espíritu cercano de medicina familiar, pero aplicando ese mismo trato a la odontología moderna.

El equipo multidisciplinar de la Clínica Dr. Rull está en continua formación. | FOTOS: MARTA ROJO

La clínica odontológica Dr. Rull cuenta con la última tecnología, con espacios y consultas para niños y adultos y con un aula formativa.

"Invertir en prevención bucodental en la niñez es regalar salud para toda la vida"

"Invertir en prevención bucodental en la niñez es regalar salud para toda la vida"

Este año cumplen una década. ¿Han cambiado mucho los tratamientos en estos años?

Muchísimo. Hoy podemos trabajar con técnicas mucho menos invasivas, más cómodas para el paciente y con resultados más predecibles. Desde los escáneres intraorales, que evitan moldes incómodos, hasta la ortodoncia invisible o la cirugía guiada por ordenador. Los avances nos permiten cuidar mejor a las personas y reducir el miedo que tradicionalmente se tenía al dentista.

¿Cómo ha evolucionado la clínica en estos diez años?

Hemos crecido en equipo, en espacio y en visión. De ser un proyecto familiar hemos pasado a tener un gran grupo de profesionales especializados en cada área. Pero lo más importante es que mantenemos la cercanía con cada paciente, detrás de la tecnología y del crecimiento, lo esencial sigue siendo escuchar y acompañar a las familias.

¿Han surgido nuevas patologías en este tiempo?

No se trata tanto de nuevas enfermedades, sino de más factores que influyen en la salud bucodental. Hoy vemos más erosiones dentales por el consumo frecuente de bebidas ácidas o energéticas y, también, más problemas derivados del estrés, como el bruxismo. En niños, detectamos cada vez antes problemas relacionados con el crecimiento de los maxilares y la respiración, algo que antes pasaba desapercibido.

La tecnología cambia constantemente, ¿cómo estar al día?

Con mucha formación. La odontología evoluciona a un ritmo vertiginoso y la única forma de estar al día es aprender constantemente. Pero también hay que tener criterio, no se trata de tener la última máquina, sino de saber qué tecnología realmente aporta valor a los pacientes.

La capacitación es tan importante que cuentan con un aula formativa, ¿qué tipo de formación imparten? ¿Ofrecen charlas o cursos para familias? ¿Para otros profesionales?

El aula ha nacido sobre todo para la formación interna, porque creemos que el aprendizaje continuo es clave para nuestro equipo. Todavía estamos dando los primeros pasos, pero en un futuro nos encantaría abrir las puertas y animarnos a organizar cursos tanto para otros profesionales como para las familias.

Tratan a familias enteras, ¿los padres están concienciados de la importancia de la prevención desde bebés?

Cada vez más, pero todavía queda camino. Muchos padres nos dicen: "si no tiene dientes, ¿qué vamos a mirar?". Y la realidad es que la prevención empieza desde antes de que salga el primer diente. La salud bucal está muy vinculada a los hábitos diarios, y cuanto antes se empiece, más fácil es tener una sonrisa sana toda la vida.

A pesar de esta frase, los padres han comenzado a llevar al bebé al dentista. ¿Tratan muchos casos?

Sí. Y sorprende mucho a los padres. Atendemos a bebés que todavía maman ya que algunos presentan pequeñas alteraciones, como anquiloglosia (frenillo corto), que puede afectar tanto a la lactancia como al futuro desarrollo dental. Por eso es tan importante que los padres sepan que desde el nacimiento se puede, y se debe, revisar la boca.

Su clínica cuenta con una amplia zona infantil con odontólogos especializados. ¿Cuáles son los casos que ven con más frecuencia? ¿Hay algún patrón que se repite en los niños pequeños?

Contamos con un equipo especializado en odontopediatría, ortodoncia y ortopedia liderado por la doctora Marta Pérez Ródenas y compuesto por profesionales cualificados que prestan servicio a los niños desde bebés. En niños pequeños lo más común son las caries de aparición temprana y problemas derivados del abuso de azúcares o del biberón prolongado. También, detectamos hábitos como la respiración bucal, que puede influir en su desarrollo facial.

¿Y en adolescentes?

En adolescentes vemos más ortodoncia, desgastes por bruxismo y, en los últimos años, erosiones por bebidas energéticas y ácidas. Hay patrones claros que nos permiten adelantarnos si los detectamos a tiempo.

Uso de pantallas todo el tiempo, bebidas con cafeína… ¿qué modas son las que están dañando actualmente los dientes de niños y adolescentes?

El consumo de bebidas energéticas y refrescos ácidos es, sin duda, una de las principales amenazas, ya que erosionan el esmalte y generan caries a una edad muy temprana. Otro hábito que preocupa es la respiración bucal, relacionada muchas veces con el abuso de pantallas y la falta de actividad física, que puede afectar tanto a la boca como al descanso. Son pequeños cambios en el estilo de vida que tienen un gran impacto en la salud oral.

¿Qué recomienda a los padres?

Que no esperen a que duela. La odontología preventiva es la mejor inversión en salud que puede hacer una familia. Revisar a los niños desde el primer año, vigilar hábitos de alimentación y respiración, y mantener una rutina de higiene diaria con acompañamiento de los padres es clave. Y, sobre todo, dar ejemplo, puesto que los niños copian lo que ven en casa.

¿Qué señales indican que los niños tienen algún problema y pueden necesitar un tratamiento?

Algunas son muy evidentes, como manchas en los dientes, caries o dolor. Pero otras son más sutiles como ronquidos, respiración con la boca abierta, desgaste prematuro de los dientes o dificultad al morder. Todas ellas son señales que conviene revisar cuanto antes para evitar complicaciones.

¿Qué problemas de adulto se pueden evitar con un buen tratamiento preventivo infantil?

Muchísimos, desde caries y pérdida de dientes hasta problemas de encías o incluso alteraciones en la postura y el sueño. Muchas maloclusiones (mala mordida) se pueden corregir de forma sencilla en la infancia, pero de adultos requieren tratamientos mucho más complejos. Invertir en prevención en la niñez es regalar salud para toda la vida.

Los ibicencos, en general, ¿tienen buena salud bucodental?

Diría que cada vez mejor. La concienciación sobre la importancia de la prevención ha crecido en los últimos años, especialmente en familias jóvenes que ya traen a sus hijos desde bebés. Nuestra misión es cambiar esa mentalidad y que ir al dentista se vea como un paso más para cuidar la salud, igual que revisarse la vista o hacer deporte.