¿Es Ibiza un destino para ricos?: "Si tienes que alojarte en la esquina más alejada para ahorrarte una pasta, hazlo"

"Ibiza es para ricos, únicamente para ricos: mentira. He tenido que leer comentarios sobre que si no tienes dinero, no vayas a Ibiza; si no tienes dinero, vete a Benalmádena; no vengas a Ibiza sin dinero… No estoy nada de acuerdo". Así comienza el vídeo que @tuamigodeIbiza ha colgado en Instagram y en el que desgrana, uno a uno, los puntos por los que él considera que la mayor de las Pitiusas también puede ser un destino vacacional asequible.

La isla se considera un destino vacacional caro por la combinación de su popularidad internacional, la exclusividad de su oferta turística y la alta demanda durante la temporada alta. Ibiza atrae a celebridades, influencers y turistas de alto poder adquisitivo, lo que ha disparado los precios en hoteles, restaurantes, discotecas y servicios. Además, el alojamiento escasea en verano, lo que eleva aún más los costes, y muchas experiencias están orientadas al lujo, desde beach clubs hasta alquileres de yates.

Sin embargo, el creador de contenido explica que existen "un montón de alternativas" al respecto. "Si tienes que ir a Ibiza y alojarte en la esquina más alejada de Sant Antoni para ahorrarte una pasta en alojamiento, hazlo. Si tienes que coger cada noche el autobús nocturno de Sant Antoni a Platja d’en Bossa que cuesta tres euros, cógelo", señala.

En cuanto a salir de fiesta, este usuario de Instagram sostiene que es imprescindible saber que hay muchas opciones en la isla. "Si tienes que estar buscando listas o hablar con un RRPP para que te ponga allí o allá en lista y no puedes ir a Marco Carola o a Solomun el domingo y tienes que ir a Pacha el miércoles a Blond:ish… pues ve el miércoles a Blond:ish porque es mucho más barato", subraya.

"Obviamente que hay alternativas"

"Por no hablar de que en realidad hay un montón más de discotecas, como puede ser Cova Santa, Lío, Swag, Chinois… que las entradas son mucho más económicas y que no tienen nada que ver con los precios de UNVRS, Ushuaïa, Hï. Se puede, obviamente que hay alternativas", recalca el joven.

También extrapola el tema económico a ver, por ejemplo, un atardecer: "Voy a ver el atardecer y cojo una mesa en el Sunset Ashram; pues claro, cuesta 120 euros gasto mínimo. Cojo una neverita azul y me planto en Cala d´Hort a ver el atardecer con es Vedrà de fondo y me cuesta cero". Por tanto, concluye que "hay alternativas para tener un viaje en Ibiza de lujo, pero sin lujo".

Los comentarios, una vez más, no se han hecho esperar. "No tienes ni idea de lo que dices. La alternativa para ir a Ibiza en plan low cost es no ir", comenta un usuario, mientras otro afirma que "las trampas de turistas que las paguen los guiris".