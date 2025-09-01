«Nos hemos pasado la vida sintiendo miedo a sentir cosas desagradables»

El auditorio del Club Diario de Ibiza quedó en silencio. Decenas de personas, con los ojos cerrados, respiraban al mismo tiempo siguiendo las indicaciones de Míriam Tirado. Era el punto de partida de la quinta edición de Gestionando Familias, que se celebró el pasado martes 26 de agosto. La consultora de crianza consciente propuso algo tan elemental como difícil de llevar a la práctica en la vida cotidiana: parar un instante y prestar atención a lo que uno siente.

Míriam Tirado firma uno de sus libros. | MARCELO SASTRE

Cuando todos abrieron los ojos, Tirado preguntó cuántos habían hecho ese ejercicio por primera vez en días. Más de la mitad levantó la mano. «Somos analfabetos emocionales», señaló con firmeza. Esa fue la frase que abrió la reflexión central de la jornada, dedicada a la importancia de reconocer y gestionar las emociones en la familia y en la sociedad.

Muchos de los libros de Míriam Tirado pudieron adquirirse en el estand de Barco de Papel. | MARCELO SASTRE

Durante años, «se ha dado mucho valor al pensar y al hacer, pero no se ha dado valor al sentir», admitió Tirado. En una vida acelerada, en la que la producción es lo más importante, no nos damos tiempo para sentir. Pero, paradójicamente, sentir es lo único que hacemos las 24 horas al día, todos los días, incluso en el vientre materno.

Una niña juega en las instalaciones de Diario de Ibiza. | MARCELO SASTRE

La cita, presentada por la psicóloga y maestra Manuela López, volvió a reunir a madres, padres, educadores y profesionales de distintos ámbitos en un encuentro que ya se ha consolidado como un espacio de referencia. Mientras los adultos llenaron el salón principal, los niños disfrutaron de juegos y actividades al aire libre organizados por las monitoras de Sueños de Ibiza en los jardines de Diario de Ibiza.

El Club Diario de Ibiza fue el escenario de la V Jornada Gestionando Familias. | MARCELO SASTRE

El patrocinio de Clínica Dr. Rull, Sueños de Ibiza y Barco de Papel hizo posible una nueva edición de un evento que invita a abrir debates y ofrece herramientas prácticas para la crianza.

La escritora Míriam Tirado desarrolla su ponencia. | MARCELO SASTRE

Tirado compartió parte de su propia historia. Contó que fue una niña que sentía mucho, pero que no sabía cómo explicarlo. En su casa, como en tantas otras de la época, apenas se hablaba de emociones. Esa falta de lenguaje y de espacio para expresarse la llevó a buscar un canal alternativo, que fue la escritura. Con los años, de esas vivencias nació una de sus sagas más conocidas, ‘Me llamo Goa’, dirigida a adolescentes y preadolescentes. Una colección que, explicó, está inspirada en ella misma.

La psicóloga y maestra Manuela López durante la presentación del evento. | MARCELO SASTRE

Una de las asistentes durante el turno de preguntas a Míriam Tirado. | MARCELO SASTRE

La importancia de una crianza consciente

En su ponencia, titulada ‘Sentir’, la consultora insistió en que no existen emociones positivas o negativas, sino agradables y desagradables. Todas cumplen una función y nos indican que algo requiere atención. El reto es aprender a identificarlas y gestionarlas para no quedar atrapados en ellas.

Tirado recordó que este cambio de mirada necesita tiempo. «Hacen falta varias generaciones para que todo esto cale en la sociedad y en las familias», advirtió. Muchos padres quieren dar una educación diferente a la que ellos recibieron, pero para lograrlo deben ‘reprogramarse’ primero. «Dar lo que no te han dado es muy difícil». De ahí la importancia de que los adultos aprendan a reconocer y sostener sus propias emociones antes de acompañar a las de sus hijos.

A lo largo de su intervención, Tirado desmontó algunos de los recursos más habituales con los que tradicionalmente se ha intentado controlar el comportamiento infantil. Frases como «si lloras no vamos al parque» o «si no te duermes vendrá el coco», han transmitido a generaciones de niños y niñas el mensaje de que las emociones deben reprimirse para evitar consecuencias. Otra expresión frecuente ha sido siempre la de «no llores, que no ha sido para tanto», pero para la ponente, una frase aparentemente inofensiva puede tener graves consecuencias. Minimizar el malestar de los niños provoca que, al llegar a la adultez, se perciba ese malestar como algo insostenible o vergonzoso, lo que conduce a buscar vías de escape que suelen convertirse en adicciones. Cuando no te han enseñado a sostener tu dolor, lo más fácil es huir de él.

Del mismo modo, explicó cómo la falta de acompañamiento emocional puede dar lugar a adultos complacientes. Niños que aprendieron que solo recibirían atención si obedecían y complacían a los adultos, que fueron ignorados cuando lloraban o castigados cuando expresaban enfado.

Límites, empatía y comportamientos

Uno de los aspectos que más interés generó en el público fue la explicación de Tirado sobre la diferencia entre permitir que los niños sientan y renunciar a poner límites. «Las emociones son todas válidas, pero los comportamientos no», resumió.

Con ejemplos cotidianos, explicó que muchos padres ceden ante el malestar de sus hijos para evitar una rabieta. Si un niño pide cinco minutos más para jugar antes de ir a dormir y se le concede después de haber dicho que no, acaba aprendiendo que llorar o enfadarse convierte ese no en un sí. «El límite hay que ponerlo, lo que debemos hacer es acompañar el enfado o la frustración, sin hacerla nuestra», señaló. De este modo, se transmite que la emoción es legítima, pero que no todo comportamiento lo es. «Si tu hijo se enfada y te pega, el enfado es legítimo, pegarte no. Sostengo su emoción, pero no tolero su conducta», explicó.

El miedo a sentir

La consultora insistió en que «nos hemos pasado la vida sintiendo miedo a sentir cosas desagradables». Sin embargo, recordó que nunca dejaremos de experimentar tanto emociones agradables como desagradables y que aprender a gestionarlas es básico para ser adultos sanos y además criar a niños sanos emocionalmente.

Para trabajar en esa dirección, propuso un ejercicio. Cada mañana y cada noche recomienda hacerse tres preguntas: «¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito?». Tres cuestiones que ayudan a tomar conciencia de uno mismo y a entender qué emociones están presentes.

Más allá del ámbito familiar, Tirado defendió que cambiar el paradigma de la crianza puede tener un impacto directo en la sociedad. «Atender las emociones de los niños y acompañarlos ayuda a hacer adultos más empáticos y menos manipulables», afirmó. Una generación educada en la conciencia emocional estaría mejor preparada para afrontar los retos sociales y personales del futuro.

El mensaje caló entre los asistentes, que participaron activamente al acabar la ponencia, compartiendo experiencias y reconociendo situaciones familiares en las palabras de Tirado.

Al concluir su intervención, Tirado firmó ejemplares de sus libros. Entre ellos se encuentran títulos infantiles tan conocidos como ‘El hilo invisible’, ‘Tengo un volcán’, ‘La FiesTETA’ o ‘Sensibles’, así como ensayos para adultos como ‘Rabietas’, ‘Vínculos. Gestación, parto y crianza consciente’, ‘Límites’ y la novela ‘Removidas’. Muchas familias aprovecharon la ocasión para agradecerle la claridad de su mensaje o para contarle cómo sus libros les habían acompañado en su propia crianza.

La V jornada de Gestionando Familias volvió a demostrar que la educación emocional no es una moda, sino una necesidad. Aprender a sentir no es un lujo ni una teoría lejana, sino un trabajo constante que empieza en los adultos y se transmite a los niños. Un mensaje sencillo, pero capaz de transformar la forma en la que entendemos la educación y las relaciones.