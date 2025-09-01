El helado de Ibiza que traspasó fronteras y continentes

«Conseguimos llevar helado hasta la otra punta del mundo, viajamos miles y miles de kilómetros en un jet privado hasta Arabia Saudí porque el cliente era muy fan de nuestro helado de avellana», cuenta Daniel Lloyd Galiana, propietario de la Heladería Los Valencianos de los Andenes del puerto de Ibiza. El establecimiento abrió en 1933 y, desde entonces, se mantiene en la misma esquina de siempre. Entre los sabores que ofrece, el pistacho de Bronte es el más popular, «es el que más se vende sin duda, un éxito brutal», afirma Lloyd.

Una tendencia que confirma Gelato Ibiza, porque en su establecimiento también el pistacho es el helado más vendido. Bronte, explica la encargada Giulia de Paolis, es un pueblo de Italia que produce «un tipo de pistacho gourmet». En esta heladería, de propietarios ibicencos, abundan «los productos italianos artesanales».

El sabor de pistacho de Bronte en Gelato Ibiza. | DIB

Por su parte, en Los Valencianos de la avenida de Santa Eulària la clientela prefiere los sabores más tradicionales: vainilla, fresa, chocolate o stracciatella. «Los de toda la vida», resume Pepe Galiana, administrador de la heladería. Los sorbetes de fruta también arrasan: mandarina, mango, limón, maracuyá o piña. Según Galiana, esto se debe a que «los helados de agua son los más fresquitos».

Conviene aclarar que actualmente en Ibiza existen dos heladerías con el popular nombre de Los Valencianos. Y si bien pertenecen a la misma familia, se trata de dos empresas diferentes e independientes la una de la otra.

¿Y en cuanto a sabores raros o especiales? En Los Valencianos de los Andenes sorprenden con un helado de aceite de oliva virgen extra de Can Rich. «Rinde homenaje a la tierra de Ibiza», expresa el propietario. Incluso añaden a la elaboración «sal de la propia aceituna del aceite». Es un sabor creado este año que ya presentaron en la Feria Gastronómica de 2024.

Los sabores más especiales

En los Valencianos de la avenida de Santa Eulària, la carta incluye propuestas como el helado de tarta de red velvet, el de cheesecake, el de caramelo salado y el de crema catalana. «Este último es un helado más elaborado y que la gente demanda más», señala el administrador. En cuanto a Gelato Ibiza, los sabores más singulares son el sorbete de coco y el de flaó, un dulce muy típico de la isla.

Y hablando de postres ibicencos, estas heladerías también ofrecen helados de greixonera, para aquellos clientes más aficionados a los dulces típicos. Aunque según Galiana, «el helado de flaó tiene mucha aceptación, quizás más que la greixonera».

En Gelato Ibiza este año ofrecen un helado que se llama ‘Crema Tanit’. No es un sabor que ofrezcan habitualmente, pero consiste en «una crema de almendra que lleva chocolate blanco y hierbas ibicencas», detalla la encargada. Y para los amantes de la miel ibicenca, en Los Valencianos de los Andenes también hay helados con este ingrediente y sabor.

Además, los tres establecimientos ofrecen opciones veganas para quienes prefieran evitar los productos de origen animal. Los helados y sorbetes de fruta que están elaborados con agua son veganos, así como el de chocolate negro al 80%. De hecho, los extranjeros son los que más se decantan por «lo vegano». «Todos preguntan por el ice vegan cream», bromea Pepe Galiana.

Helados en Los Valencianos de los Andenes. | TONI ESCOBAR

En Gelato Ibiza, los sorbetes de frutas también son veganos y, además, aptos para diabéticos. Algo parecido sucede en Los Valencianos de los Andenes, donde el chocolate negro es vegano y sin azúcar. «¡Y cada año vamos incluyendo más!», subraya su propietario. Este verano, además, han estrenado una novedad: todos sus cucuruchos son veganos.

En esta heladería, Lloyd asegura que el 80% de la clientela que se sienta en su terraza es ibicenca. También acuden muchas familias españolas que veranean cada año en la isla y que «no dudan en hacernos una visita». Incluso familias extranjeras —holandesas, inglesas y francesas— que vienen «de toda la vida» a su heladería.

Clientela principalmente turística

En cambio, en Gelato Ibiza la clientela es principalmente turística debido a que abren solo durante la temporada —desde Semana Santa hasta finales de noviembre— y a su ubicación en Vara de Rey. Solo en los primeros y últimos meses del año, los ibicencos acuden más a la heladería, «ya que no están de vacaciones y permanecen en la isla», asegura Giulia de Paolis.

Sin embargo, no todo es dulce en esta isla. Y es que Galiana reconoce que este año ha notado un bajón respecto al verano pasado. «Si Ibiza no cambia el problema de la vivienda y la falta de trabajadores, las familias, al final, no podrán venir a la isla», lamenta.

Y es que, insiste, es el turismo de familia el que deja dinero, no el de lujo. «Para proteger al primero hay que cuidar el precio de los hoteles, de la vivienda o de los alquileres».«Ibiza se encuentra en un momento en el que o los de arriba empiezan a cuidarla en ese sentido o todo se va al garete, porque el turismo está buscando otras alternativas más baratas y asequibles», advierte Galiana.