Extraditados a Italia los tres miembros de la mafia calabresa 'Ndrangheta detenidos en Ibiza

Agentes de la Policía Nacional e Interpol han procedido este lunes a la extradición a Italia de los tres integrantes de la mafia calabresa conocida como la 'Ndrangheta, arrestados el 15 de agosto en Ibiza.

Según recuerda la Policía Nacional, sobre los tres detenidos pesaban órdenes de detención europeas por su presunta participación en delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

La 'Ndrangheta tiene más de 150 años de antigüedad, y la Policía Nacional la describe como "una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo". Destaca de ella su influencia en la política, economía y seguridad de los países en los que se asienta o su estructura "altamente hermética basada en la discreción y los vínculos familiares".

España está, según la Policía, en el punto de mira de esta organización dentro de sus planes de expansión, por su estratégica situación geográfica. La 'Ndrangheta tiene presencia activa en Europa, América, África y Asia y es una "amenaza potencialmente desestabilizadora para los Estados".

La Policía destaca la peligrosidad de la combinación de violencia, control territorial y sofistificación financiera y advierte de que España presenta condiciones idóneas para esta mafia por su proximidad geográfica y cultural y facilidad idiomática.