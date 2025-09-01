Esto es lo que cuesta comprar un piso estándar de 80 metros cuadrados en Santa Eulària

El precio de la vivienda de segunda mano en Santa Eulària se ha disparado hasta situarse como el más alto de Baleares y uno de los más caros de España. Según el indice inmobiliario de Fotocasa, en agosto el metro cuadrado alcanzó los 8.677 euros, superando incluso a la ciudad de Ibiza (7.273 €/m²) y a otros enclaves de lujo como Andratx (7.979 €/m²) o Sant Josep de sa Talaia (7.194 €/m²).

Esto significa que un piso estándar de 80 metros cuadrados en Santa Eulària cuesta hoy en día 694.160 euros, muy por encima de la media balear, que se sitúa en 413.475 euros. "Hace diez años, en 2015, una vivienda de tamaño similar en Baleares apenas superaba los 147.000 euros", detalla el estudio de Fotocasa.

Subida histórica en Baleares

"En el conjunto del archipiélago, los precios se han incrementado un 17,3% en el último año y un 179,7% en la última década, alcanzando por primera vez los 5.168 euros/m². Este incremento convierte a Baleares en la comunidad más cara de España para comprar vivienda, por delante de Madrid (4.943 €/m²) y País Vasco (3.540 €/m²)", puntualizan desde Fotocasa.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, explica que "el precio de la vivienda continúa al alza y registra la mayor variación de toda la serie histórica. Nunca antes se había producido un incremento tan acusado en solo un año, lo que refleja el profundo desequilibrio existente entre oferta y demanda".

El fenómeno se intensifica en municipios como Santa Eulària, donde la presión compradora se suma a la escasez de suelo disponible y al atractivo turístico y residencial del municipio, que se consolida como enclave de lujo en el Mediterráneo.

Mientras en otras localidades baleares como Inca (2.687 €/m²) o Manacor (2.849 €/m²) el precio del metro cuadrado es hasta tres veces inferior, en Santa Eulària los valores actuales sitúan la compra de una vivienda en un rango prácticamente inaccesible para la mayoría de residentes locales.