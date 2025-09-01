Chidi Ajufo, actor y jugador de baloncesto: «Ahora me interesan más los roles como protagonista»

Chidi Ajufo (Reino Unido, 1982) es un actor de ascendencia nigeriana que ha irrumpido en el cine coprotagonizando películas como ‘Gladiator II’, ‘A Working Man’ y ‘The Gentleman’ junto a estrellas de Hollywood consagradas como Denzel Washington o Jason Statham.

¿Qué significa Ibiza para usted?

Es un sitio precioso y tiene una ciudad magnífica. He venido tres veces y lo siento como un lugar paradisíaco en el que puedes escapar de todo y relajarte. Además, me he comprometido con mi novia Giulia frente a un sitio mágico como es Vedrà.

Empezó en el mundo del baloncesto.

Vengo del mundo del baloncesto, jugué en la NBA en Estados Unidos y de forma profesional en varios países. A los treinta y algo seguía en el mundo del deporte, pero buscaba otra cosa y comencé a hacer anuncios de televisión y de ahí pasé al mundo del cine y a vivir en Los Ángeles.

¿Qué es más importante para usted ahora, la interpretación o el básquet?

La interpretación. A mi edad y con mis capacidades físicas es más importante la actuación. Cuando era más joven, el baloncesto lo era todo ya que estaba en la cima de mi carrera. Todavía me gusta, me encanta para pasarlo bien, pero ya no me interesa tanto jugar porque mi carrera ahora está centrada en ser actor y me parece lo más divertido.

¿Cómo lo ha podido compaginar?

En mi tiempo libre, siempre que estoy disponible juego a baloncesto. Normalmente trabajo cuatro días a la semana, si no voy al gimnasio a entrenar y a la pista. Compagino bien mi tiempo entre una cosa y otra.

¿Los actores británicos tienen que ir a Estados Unidos para ser famosos o triunfar?

Ya no es así, pueden despegar y tener una carrera sin estar en Estados Unidos. Todos los proyectos en los que he trabajado han sido en el Reino Unido, muchas películas están filmadas en otro sitio. Superman y Spiderman, por ejemplo, están filmadas en Londres. No hace falta actuar en Estados Unidos para triunfar, hay mucho trabajo en mi país natal y hay muy buenos estudios en Londres.

¿Ha encontrado grandes diferencias en la manera de hacer películas en Estados Unidos y Reino Unido?

Hay una forma estándar de hacer películas en América, Reino Unido y en otros países donde he trabajado. He hecho películas en Dubái, Reino Unido y Estados Unidos y la pasión es la misma en todos lados. La manera de trabajar americana y británica es bastante similar, el talento está ahí y los grandes equipos de trabajo también. Sin embargo, producir películas en Estados Unidos es caro y por eso se filma mucho en Europa, donde es más asequible, aunque parece que las películas americanas tienen más producción y marketing.

¿Cuál es el papel de su vida?

He actuado ya en una de las películas de mi vida, que es ‘Gladiator II’. Siempre soñé con tener un papel en una película así o como ‘Espartaco’ o ‘300’. Me hubiese gustado interpretar un papel más protagonista pero hacer uno pequeño ya ha sido fantástico. Me gustaría actuar en una película basada en la época medieval o en series de televisión como ‘Mad Men’. Es increíble el papel del protagonista.

Después de su participación en ‘Gladiator’, ‘Working Man’ y ‘The Gentleman’, ¿su carrera como actor ha despegado?

Tengo más oportunidades y me ofrecen papeles más importantes. Hacía muchos papeles secundarios pero ahora está cambiando hacia roles de mayor protagonismo.

Entre ‘The Gentleman’, ‘A Working Man’ o ‘Gladiator’, ¿tiene alguna preferencia en cuanto a directores o grandes actores?

He disfrutado mucho en ambas películas. David Ayer, director de ‘A Working Man’, es un regidor fantástico, rueda muy al estilo americano. El film está muy bien hecho y ejecuta las acciones a la antigua usanza. Y Guy Ritchie es increíble, es único, muy puro, un director estrella. Son películas totalmente diferentes pero las tres igual de buenas. Estoy muy orgulloso de haber formado parte del repertorio con Denzel Washington, Jason Statham, Hugh Grant y otros.

¿ Guy Ritchie es un director difícil?

No es una persona difícil. Es un apasionado de su trabajo, sabe lo que quiere, te da la oportunidad de explorar en tu personaje y hacértelo tuyo. Me preguntó qué quería añadir a mi personaje y qué quería intentar y probar. Eso es lo que queremos la mayoría de actores, tener espacio para aportar y mostrar el talento.

Estamos en una nueva revolución tecnológica, la IA ha cambiado la forma de hacer películas y los rodajes. ¿Cambiará algo más?

La Inteligencia Artificial es un tema interesante. He visto varios cortometrajes hechos con IA y son buenos y entretenidos. Cómo va a afectar en el futuro, no lo sabemos. Sé que la industria está intentando luchar contra la IA porque puede ser peligrosa en algunos aspectos. Ha venido a quedarse, no se va a ir. Espero que se encuentre una manera de trabajar en favor de la Humanidad y no para ir en su contra, ya que todavía necesitamos conexión y emociones humanas, es beneficiosa, pero no puede afectar de una forma negativa a la industria del cine.

¿La producción con IA es más barata?

Hay cosas interesantes hechas por IA, pero espero que no reemplace demasiadas cosas porque si no me quedo sin trabajo.

He entrevistado a actores y cantantes y muchos coinciden en que les da pánico la IA.

No tengo miedo, siento curiosidad. No queremos que reemplace nada, tenemos que hacer que entre en la industria para ayudar y encontrar soluciones. La gente siempre tiene miedo a lo desconocido, pero no puedes tener miedo de algo que no sabes lo que va a ser o aportar. De lo contrario, estás creando ese miedo y a su vez el problema. Lo malo que pasa en el mundo es que cuando desconocemos algo nos da miedo y atacamos. Lo mismo pasa con las guerras.

¿Es difícil actuar o hacer películas en estos tiempos de guerras y conflictos globales?

Considero que si amas lo que haces y lo haces con pasión y de corazón, no supone un gran esfuerzo. Cuando era jugador profesional de baloncesto era duro y difícil pero es lo que quería hacer. Entonces no lo veía como algo duro ni extraordinario, lo percibía como un crecimiento y mejora; se trata de construir y crecer. En cuanto a hacer películas, es complicado según dónde vayas a rodar y los conflictos que haya. Evidentemente será imposible rodar en Gaza y Moscú ahora mismo. Una serie como ‘Narcos’, rodada en México, habrá sido difícil por la violencia que hay en ese país. Depende del momento. Yo rodé en 2016 en Moscú y fue bonito.

¿Con qué sueña?

Con el éxito en la vida en general, en mi carrera, mi relación de pareja, con mi familia, la gente de mi alrededor... Estar con la gente que amo y mi familia me hace feliz.

¿Cómo se define como actor?

Hago muchas películas de acción, me gustan porque es muy físico y como deportista me va muy bien. Pero mi personalidad es tranquila y calmada y aunque estoy en la categoría de acción, me encantaría hacer una comedia romántica, un thriller, un suspense o un drama.

¿Hay algún actor con el que le gustaría trabajar en particular?

Me gustaría volver a trabajar con Denzel Washington, aunque coincidimos en ‘Gladiator’, es fantástico y me ilusiona repetir película con él en un papel más ‘cara a cara’. Y también me agradaría con Idris Elba.