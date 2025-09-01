Una ceremonia que reúne «a los mejores pianistas jóvenes del mundo»

Miguel Iglesias Lista es el ganador del XXVI Concurso Internacional de Piano de Ibiza en la categoría general. El talentoso músico, que tiene 23 años, se convierte en el primer participante en la historia del emblemático certamen que vence en las modalidades juvenil y general. La destreza del joven pianista coruñés cautivó al exigente jurado, que decidió otorgarle el primer premio por unanimidad.

María Ángeles Ferrer Forés es la organizadora del proyecto que celebró anoche, un año más, su gala final en el Centro Cultural de Sant Carles. Además, la musicóloga y pedagoga musical mallorquina ha sido este año miembro del jurado: «Hemos estado horas y horas deliberando, aunque al final todos [en referencia a los miembros del jurado] hemos considerado que el que mejor lo ha hecho es Miguel Iglesias».

«Han cumplido con creces»

Para la categoría de adultos, los aspirantes debían cumplir una serie de requisitos que se han mantenido invariables desde los inicios del festival. Uno de los principales es no tener más de 30 años, ya que es un concurso que busca dar visibilidad a las promesas del mundo del piano. Unas promesas que han logrado sorprender de nuevo este año al jurado, según explica Ferrer: «Esta semana hemos visto a los mejores pianistas jóvenes del mundo. Ha venido lo mejor de cada casa. A pesar de que las expectativas que [los miembros del jurado] teníamos eran muy altas, los músicos que han formado parte de esta edición las han cumplido con creces. Estamos muy satisfechos y orgullosos con el enorme talento de los concursantes».

El público llenó el Centro Cultural de Sant Carles para la gala de clausura del Concurso de Piano. / Toni Escobtar

En el Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2025 han participado 48 músicos de 14 países diferentes. La organizadora explica que la variedad de procedencias de los participantes permite «ver cómo tocan pianistas de distintos estilos, ya que hay que pianistas de la emergente escuela americana, asiática, europea o española, que es muy brillante».

Además, la musicóloga natural de Palma se muestra optimista con el futuro de los artistas: «De aquí saldrán grandes pianistas y figuras que serán muy importantes en la industria musical».

Gracias al primer premio, Iglesias recibirá 5.000 euros y la oportunidad de actuar en vivo en el XVII Festival Internacional de Música de Ibiza 2027 y formar parte del jurado designado para dicha edición.

A ello, hay que sumarle la posibilidad de grabar un CD con el sello discográfico Solfa Recordings, que tiene el estudio de grabación en Barcelona.

«Queremos mantenerlo»

Al margen de Iglesias, la organización también reconoció la labor de los coreanos Kyeongseo Lee (27 años) y Wooseok Choi (26). Estos recibieron 2.500 y 1.500 euros respectivamente, que es la dotación del segundo y tercer premio.

Pocas horas antes de la jornada de clausura del Concurso Internacional de Piano de Ibiza 2025, prevista a partir de las 20 horas, Ferrer reconocía sentirse «muy emocionada» y, a través de Diario de Ibiza, lanzó un deseo: «Queremos mantener este concurso. Es un milagro poder celebrarlo cada dos años».

La organización tenía previsto cerrar la ceremonia con un concierto final a cargo de los premiados en esta edición.

Además de a los ya mencionados Iglesias, Lee y Choi, el concurso también galardonó a los dos participantes en el certamen infantil.

No hubo primer premio, pero sí que se adjudicó el segundo a la murciana Clara Guerrero Martínez (15 años) y al madrileño Miguel Ángel Pinedo Mansilla (16 años).