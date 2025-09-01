Donde el bienestar emocional y el aprendizaje van de la mano

En el centro de Ibiza hay un lugar donde la infancia se cuida, se inspira y se acompaña con respeto y creatividad. Ese lugar es Barco de Papel, una tienda con alma que combina librería infantil y juvenil, juguetería educativa, papelería creativa y aula psicopedagógica, y que ahora tiene una agenda de actividades familiares pensadas para sembrar curiosidad, emoción y aprendizaje.

Cristina Bordas, Sandra Muñiz y Duna Mena forman el equipo de Barco de Papel. / Barco de Papel.

El corazón de Barco de Papel es su librería infantil y juvenil, con un enfoque especial en los cuentos ilustrados. Estos no solo entretienen, sino que estimulan la imaginación, transmiten valores y ayudan a los pequeños a entender el mundo que los rodea.

Duna Mena es maestra de Pedagogía Terapéutica y Sandra Muñi, psicopedagoga. / Barco de Papel.

Además, la tienda cuenta con una selección especializada en libros de desarrollo personal y crianza, orientados a madres, padres y educadores. Allí se pueden encontrar lecturas que ofrecen herramientas prácticas para la educación emocional, el desarrollo infantil, y el acompañamiento respetuoso, así como libros pensados para apoyar y guiar a las familias con niños con necesidades educativas especiales.

Una de las incorporaciones más recientes y destacadas es el sistema FABA, un cuentacuentos sonoro que ha revolucionado la forma en que los niños interactúan con las historias. FABA es especialmente valorado por las familias que buscan alternativas al exceso de pantallas, así como por profesionales que trabajan con niños con necesidades sensoriales o de atención específica.

Otro de los rincones especiales de Barco de Papel es su zona de manualidades para todas las edades. En ella ofrecen una amplia variedad de packs de manualidades, kits de pintura, iniciación a la costura creativa y otras propuestas creativas. Es un espacio que fomenta la expresión artística, la motricidad fina y la gran satisfacción de crear con sus propias manos.

La tienda destaca, sobre todo, por su selección de juegos educativos, diseñados no solo para entretener, sino para estimular el desarrollo cognitivo, emocional y social en cada etapa del crecimiento. Desde juguetes de estimulación temprana para bebés, hasta juegos de lógica, juegos de mesa y propuestas adaptadas a diferentes edades.

Lo que pretende su dueña es que el juego no sea solamente un pasatiempo, sino una herramienta fundamental de aprendizaje.

Han incorporado en la zona de juegos el espacio de juego simbólico y de música, dos áreas fundamentales para el desarrollo emocional, social y creativo de los niños.

Esta gran selección de materiales tan especializados viene de la mano de Sandra Muñiz, una gran profesional en el ámbito educativa como psicopedagoga.

Octubre llega con muchas novedades para hacer en familia. Barco de Papel se convierte en un espacio de encuentro y experiencias compartidas para niños y familias. Entre sus propuestas estarán: cuentacuentos familiares, talleres de manualidades y pintura, talleres de juegos de mesa, talleres de lectoescritura creativa, etc.

El equipo de Barco de Papel está formado, junto a Sandra, por Cristina Bordas y por la nueva incorporación, Duna Mena . Este gran equipo está siempre dispuesto a asesorar, recomendar y acompañar en la búsqueda del regalo perfecto, del cuento inolvidable o del juego que mejor se adapte a cada etapa o necesidad.

Dentro de la tienda, funciona un Aula de Psicopedagogía dirigida por Sandra Muñiz, profesora, psicopedagoga y fundadora de este nuevo proyecto de Barco de Papel.

Desde este espacio, Sandra ofrece acompañamiento individualizado a niños y niñas, donde aborda diferentes dificultades de aprendizaje y necesidades específicas y ofrece herramientas tanto a las familias como a sus alumnos para avanzar en su proceso de aprendizaje.

En septiembre, el proyecto crece con la apertura de una nueva aula, donde Sandra trabajará junto a Duna, maestra de Pedagogía Terapéutica (PT), con el objetivo de seguir ofreciendo atención personalizada y de calidad a más familias.

Este enfoque multidisciplinar convierte a Barco de Papel en mucho más que una tienda, es un centro de apoyo y acompañamiento educativo donde el bienestar emocional y el aprendizaje van de la mano.