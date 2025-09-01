Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El Ayuntamiento de Ibiza aprobará este jueves la carrera profesional del personal municipal

El acuerdo, consensuado con los sindicatos, incluye a la plantilla de funcionarios y laboral, incluidos interinos y temporales

El edificio Cetis acoge una parte de las oficinas municipales.

El edificio Cetis acoge una parte de las oficinas municipales. / J.A.Riera

El Ayuntamiento de Ibiza llevará al pleno municipal de este jueves la propuesta para la aprobación de la carrera profesional del personal funcionario y laboral. El acuerdo, que se rubricó el pasado 6 de agosto entre el Consistorio y los sindicatos, estructura en cuatro niveles los grupos profesionales de los trabajadores del Ayuntamiento, lo que permite «reconocer méritos profesionales, experiencia y formación, vinculándolos a complementos retributivos que pueden alcanzar hasta 12.731 euros anuales en el nivel más alto, según cada grupo profesional», según informó ayer el Consistorio en una nota de prensa.

El calendario aprobado prevé una implantación progresiva con efectos económicos retroactivos, que desde el pasado 1 de julio de 2025 es del 30%, será del 70% en enero de 2026 y alcanzará el 100% en enero de 2027. Se puede acoger a él todo el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento, incluidos interinos y temporales con más de cinco años de antigüedad en plazas estructurales.

«Con este paso, se hace efectivo un compromiso que supone un avance trascendental en el reconocimiento del valor, la trayectoria y el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores municipales, y permitirá además ofrecer mayores garantías y estabilidad a la plantilla municipal», asegura el Consistorio en esta misma nota informativa.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, no ha escatimado elogios ante este acuerdo, que califica de «histórico» y que asegura que consigue dotar de «estabilidad y motivación a las plantillas».

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Recursos Humanos, Gema Marí, asegura en la nota que este «hito» demuestra el compromiso del actual equipo de gobierno con «una Administración moderna, justa y centrada en las personas. Hemos logrado que la carrera profesional sea real, transparente y accesible para todo el personal municipal, y lo hemos hecho con diálogo y de la mano de los trabajadores».

El Consistorio también ha querido «agradecer públicamente la predisposición de los sindicatos, el trabajo del personal técnico y la colaboración de todos los departamentos implicados», que ha permitido lograr un «acuerdo histórico que marca un punto de inflexión en las políticas de gestión de personas en la Administración local».

