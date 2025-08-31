Recibe el alta de la UCI una de las dos jóvenes británicas atropelladas en Sant Antoni

Una de las dos jóvenes británicas atropelladas en la carretera de Sant Antoni el martes pasado recibió el alta de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y pasó a planta la noche del pasado viernes, mientras sigue su recuperación, según ha informado este domingo el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef).

Dos extranjeras de 26 y 27 años resultaron heridas graves tras ser atropelladas en la madrugada del martes, a las 1.50 horas, en la carretera de Ibiza a Sant Antoni a la altura de Can Guillemó. El accidente ocurrió en la EI-600, en el punto kilométrico 12,8, según el gabinete de comunicación de la Guardia Civil.

El 061 explicó entonces que ambas atropelladas se encontraban en estado grave, con un cuadro de politraumatismos, y fueron trasladadas a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y al Hospital Can Misses.

Según datos de la Policlínica, la joven de 26 años ingresó en sus instalaciones a las 3.43 horas. Fue trasladada por una ambulancia de soporte vital avanzado del 061. «En estos momentos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con traumatismo craneoencefálico, ⁠traumatismo torácico con fracturas costales, ⁠fractura de tibia y peroné derechos, fractura de peroné izquierdo y ⁠policontusiones», detallaron desde la clínica privada en el día del ingreso.

La joven de 27 años, que ahora ha salido de la UCI, fue ingresada en el Hospital Can Misses a las 4.10 horas. También británica, la mujer tenía un diagnóstico con politraumatismo grave e ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico.

El conductor, un hombre español de 24 años, resultó ileso y dio negativo en la prueba de alcoholemia, según precisó la Oficina Periférica de la Guardia Civil de Balears. El vehículo era un Toyota Corolla.

La zona de Can Guillemó es uno de los puntos negros de la red viaria insular, y los vecinos llevan años denunciando la peligrosidad de esta travesía, donde los vehículos no suelen respetar el límite de velocidad máxima y hay mucho trasiego de peatones, puesto que se trata de una zona residencial. Hace un año se instaló un radar por este motivo.