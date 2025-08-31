Las Pitiusas y Mallorca lideran el crecimiento económico en Baleares y superan las previsiones

Ibiza, Formentera y Mallorca lideran el crecimiento económico en el archipiélago balear, según los datos publicados este domingo por el Govern. Y es que en el primer trimestre, el PIB de Baleares "se incrementó en un 3,4%, muy por encima de las previsiones" del Ejecutivo de la Comunitat, que eran del 2,7%. Finalmente, Mallorca ha crecido 3,6% en ese periodo y las Pitiusas un 3,3%. Así, estas tres islas "lideran el ritmo de crecimiento".

En Menorca, el crecimiento en el primer trimestre de este año fue del 1,7%.

"El turismo continúa actuando como motor económico, con una tendencia ascendente en el valor del gasto turístico y, de forma más moderada, en el volumen de turistas llegados", resume el Govern balear en el comunicado de prensa. "Así, en los primeros seis meses del año el turismo dejó 8.744 millones de euros, un 6,1% más que el 2024. El gasto por persona fue de 1.103 euros", lo que representa un incremento del 2,8%, y "el gasto por persona y día de 193 euros", un 4,4% más. Asimismo, "en el primer semestre llegaron 7,9 millones de turistas, un 3,2% más que en 2024".

El comunicado destaca que este contexto ha "facilitado el dinamismo del sector servicios, registrando el crecimiento más intenso del Estado, con todas las actividades con tasas positivas menos las administrativas". Sobre el tráfico aéreo, hasta julio la cifra ha sido de 13,6 millones de pasajeros, lo que equivale a un crecimiento interanual del 1,5%.

Durante este pasado mes de julio, los tres aeropuertos de Baleares (Palma, Ibiza y Maó) registraron un tráfico aéreo de 3,5 millones de personas (es la cifra más alta de la serie histórica analizada por el Govern en este informe, desde julio de 2016), ocupando el de es Codolar el segundo puesto en el ranking autonómico. De esos 3,5 millones, alrededor de 0,7 son de la terminal ibicenca.

Se espera "un fuerte impulso de la construcción"

Por otra parte, el Govern publica que "el número de viviendas visadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares en el primer semestre ascendió hasta las 2.161, la cifra más alta desde 2008, lo que supone un incremento respecto a 2024 del 42,3%, según refleja el Momento Económico de las Illes Balears del mes de agosto, elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística".

Del total de 2.161, 448 son de Ibiza y Formentera, 1573 de Mallorca y 140 de Menorca.

Los visados en Mallorca (1.573) superan los datos globales de toda Baleares de 2024 y 2023 (1.519 y 1.540, respectivamente). "El aumento de los proyectos de obra visados anticipa un fuerte impulso de la construcción de viviendas".

En todo caso, la cantidad de viviendas visadas por el Colegio de Arquitectos en el primer semestre aumenta en todas las islas. Las Pitiusas han pasado de 247 en el primer semestre de 2019 a las 448 actuales. En 2020, en pleno covid, fueron 168; 322 en 2021; 303 en 2022; 332 en 2023 y 322 en 2024 (en referencia, siempre, a la primera mitad del año).

Industria

El informe del Ejecutivo balear también habla del aumento de producción industrial. Las islas "registran una de las subidas de la producción industrial más fuertes del Estado en el primer semestre". "Los bienes de equipo, los de consumo duradero y la energía estimulan la subida, que es del 5,4% interanual, mientras que la de España es del 4,9%".

Finalmente, en cuanto al mercado de trabajo, "en julio la afiliación a la Seguridad Social creció un 2,6% interanual, llegando a las 655.966 personas, con el dinamismo de los servicios y la construcción como grandes catalizadores".

En la Comunitat, la inflación se situó en julio en el 3,5%, mientras que en el conjunto del Estado fue del 2,7%.