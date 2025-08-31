Otros dos muertos en un accidente, apenas unas horas después, en el mismo punto de la carretera de Santa Eulària

Los dos ocupantes de una moto, un hombre de 26 años y una mujer de 31, han fallecido en la madrugada de este domingo tras sufrir un accidente con un coche.

El suceso se ha producido a las 1.53 horas en la carretera de Santa Eulària (EI-200), en el punto kilométrico 4,5, según informa el servicio de Emergencias del 061. En la tarde del sábado, otra persona perdió la vida justo en el mismo lugar en un accidente también entre una moto y un coche. Ambos sucesos se han registrado en la zona de Can Marça, una tramo de la carretera de Santa Eulària en la que la velocidad está limitada a 60 kilómetros por hora.

Hasta el lugar se movilizaron una ambulancia de soporte vital avanzado y una de soporte vital básico. Al llegar, los sanitarios comprobaron que las víctimas habían fallecido en el acto y no pudieron hacer nada más que certificar su muerte.

Un hombre de 58 años, que viajaba en el turismo implicado en el siniestro, fue sacado del coche que conducía y trasladado al Hospital Can Misses con activación del código politrauma y de pronóstico reservado. Aunque se dio aviso a los Bomberos, que acudieron hasta el lugar, la víctima ya se encontraba fuera del vehículo a su llegada.