La «magia de las uvas» regresa a Jesús

Las fiestas de Jesús vivieron este sábado, un año más, la tradicional pisada de uva, para la que se utilizaron aproximadamente unos 150 kilos de esta fruta. «Hay que decir que en los últimos años, entre la sequía y las torcaces, cada vez tenemos un poco menos de uvas en las parras», lamenta Maribel Joan, ‘fonyadora de raim’ e integrante de la organización. «Pero gracias a los vecinos y colaboradores podemos tener esta uva para seguir pisándola», añade con orgullo.

Hace ya más de dieciséis años que llevan a cabo la pisada de uvas como una forma de «mostrar cómo se elaboraba el vino antiguamente». «Creo que hoy en día queda poca gente que lo siga haciendo porque al final contamos con la maquinaria, así que, de esta manera, mostramos cómo lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos», explica Maribel Joan.

Una de las familias que no se pierde la pisada de uva es la de Lina, que junto a sus dos hijas vienen cada año. Entre risas explica que la razón principal para siempre repetir es su hermano, que es quien lo organiza. «Pero también es porque me gusta que se sigan las tradiciones, ya que me da mucha pena cuando se pierden», cuenta Lina.

Una mesa expuesta con las uvas que se van a pisar, el ‘porró’ para beber y las botellas de vino de las uvas que se pisaron el año pasado. | VICENT MARÍ

Una cosa es innegable, y es que quienes más disfrutan de esta actividad son los más pequeños —suelen participar niños y niñas de entre cinco y doce años—. Entre ellos, aparte de las hijas de Lina, se encuentran Sofía (11) y Leo (8). La primera de las niñas ya ha venido cuatro veces porque se lo pasa «muy bien». Para Leo, esta será su primera vez, ojo, participando en la pisada de uvas de las fiestas de Jesús. «Yo en mi casa ya he pisado», aclara orgullosa. «Si no tiene suficiente en casa, viene aquí», dice su madre entre risas después de que las niñas bajasen del ‘fonyador’.

Eso sí, a Leo, a pesar de estar tan acostumbrada, le parece «un poco extraño estar tan alto». Además, según la pequeña de ocho años, siente como si estuviera pisando «carne seca», esto lo dice mientras intenta aguantarse la risa. Cualquier persona que se parara para ver la escena se daría cuenta de lo mucho que Sofía y Leo están disfrutando de ese momento juntas.

«La magia de las uvas»

Leo a veces siente la sensación de que se va a resbalar y se va a caer. Y Sofía, dice que, aunque es raro, le gusta la sensación. Lo curioso de este dúo es que no son amigas de toda la vida, aunque podrían parecerlo por las risas que comparten. «Si nos acabamos de conocer», dicen ambas a la vez. «¡Es la magia de las uvas!», exclama la más pequeña de las dos.

Antes de esta reciente amistad nacida de «la magia de las uvas», han pasado por el ‘fonyador’ Lina y sus hijas. Como el año pasado, vuelven a ser las primeras en subirse en él. «No podemos perder la tradición». «¡Llegamos siempre las primeras!», bromea Lina desde lo alto del ‘fonyador’. Las tres están subidas juntas, mientras la madre de las niñas replica en broma: «Parece mentira que después de tantos años os tenga que explicar cómo pisar las uvas». «Hay que hacerlo a lo pagès, como si estuvieras bailando una bachata», aclara.

La hija mayor, al pisar las uvas, siente las pepitas y como el zumo de estas va cayendo, confiesa. De hecho, después de la pisada de uvas podrán probar un poco de este zumo recién pisado. Mientras tanto, un chico joven utiliza el ‘porró’ para beber el vino que se consiguió en la pisada de uva del año pasado

El bebé pisador de uvas

Y entre tantos niños, padres y jóvenes se encuentra Martí, un bebé de solo un año con «mucha energía y fuerza en las piernas». Por lo que sus padres van a intentar que participe en esta actividad. «Es un bestia y un poco kamikaze», expresa su madre con una sonrisa en la cara.

Aunque tienen que esperar a que Aina (26) y Joan (27) terminen. Esta es la primera vez que Aina participa en la pisada de uvas. «Es una sensación extraña, pero gustosa y agradable, como un masaje en los pies», explica la chica. Joan, que es ibicenco, siente «como si estuviera explotando el plástico de burbujas», compara el joven. «Es de aquí y esta es solo su segunda vez», acusa Aina a su novio, en broma. Ella es de Barcelona, así que Joan se está encargando de introducirla «en las tradiciones ibicencas».

«Es una actividad que a mucha gente le gusta disfrutar, sobre todo a aquellas personas que llevan muchos años sin verla, pero que cuando eran pequeñas la hacían en sus casas», explica Maribel Joan. Incluso, los mayores también se animan. «Ya veremos si este año aguantan, que muchos de ellos ya tienen unos cuantos años», concluye entre risas.