Josefina Cardona, paciente de cáncer de mama: «Lo más difícil del cáncer es la angustia por la demora de las pruebas y los resultados»

¿Cuándo y cómo recibió el diagnóstico de cáncer?

Mi caso fue tortuoso ya que mi médico de cabecera no creo que hiciera el suficiente caso a mis síntomas, que revelaban que algo pasaba. Me sentía con mucho cansancio, dolor en un bulto en la mama... cambios de humor e irritabilidad a la vez que tristeza con llanto muy frecuente. Aún teniendo antecedentes no me mandó hacer ninguna prueba, quitándole importancia. Tuve que volver. Me dieron cita casi cuatro meses después y el cirujano me mandó hacer una mamografia, que también tardaron en hacer y darme los resultados. Cuando entra el médico me pregunta si quiero que me lo diga en castellano o en catalán y respondo que me da igual. Me dice que tengo cáncer de mama y yo empiezo a llorar en shock, mientras él seguía hablando como si nada.

¿Qué fue lo primero que pensó o sintió en ese momento?

Yo no podía enterarme de nada y me pareció de poca empatía y mala. Lo que sentí al recibir la noticia fue miedo, pavor...

¿Qué cambios trajo el diagnóstico a su vida personal, familiar o laboral?

Los cambios sufridos a raíz de eso fueron muchos a todos los niveles e imparables. Empezando con la ruptura de mi relación con mi pareja de 10 años, justo el 10 de mayo me había pedido matrimonio y aún no sabíamos el diagnóstico. El proceso fue tan complicado que ninguno de los dos supo gestionarlo. Me encontraba fatal en todos los sentidos y me refugié en el trabajo para no pensar. Le dedicaba casi todas las horas del día y dejé de ver a mis seres queridos por miedo a verbalizar lo que me pasaba. Mi familia no entendía lo que me pasaba ni yo misma. Soy una mujer que siempre me había considerado fuerte y que podía con todo lo que me pasara, pero en este momento perdí la capacidad y me vine totalmente abajo.

¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar durante el proceso médico?

Lo más difícil del proceso es llevar la angustia de que no te hagan las pruebas rápido así como los resultados de las mismas, que tardaron muchísimo. Escuchando primero que si me duelen los bultos del pecho es buena señal, que si tardan los resultados de las pruebas es buena señal... pasando meses y meses y meses sin un diagnóstico. Me operan y después acudo a la cita prevista con el oncólogo y sin mediar palabra ni mirarme me dice que el tratamiento para mi caso consiste en 16 sesiones de quimioterapia y no sé cuántas de radioterapia... Me derrumbé.

¿Qué tipo de apoyo (médico, psicológico, familiar) considera que ha sido más importante para usted?

Considero que el apoyo más imprescindible que he tenido ha sido el amor incondicional de mi madre y mi hermana así como mis amigos que hacían todo lo posible para que estuviera acompañada. Mi pareja ya se estaba alejando desde la operación. Sin poder expresarme con asertividad, tenía las emociones desbordadas y no paraba de llorar o dormir por la medicación. Mi gran ayuda fue la psicooncóloga. Ella fue la persona que respondía todas mis dudas, ya que el oncólogo es inaccesible y te dedica el mínimo de tiempo y atención. Estoy agradecida infinitamente de trato recibido por el APAAC. Gracias a la asociación puedes juntarte con personas que están como tú acudiendo a talleres terapéuticos que te ayudan a estar mejor.

¿Cómo ha cambiado su manera de ver la vida desde que comenzó la enfermedad?

Mi manera de ver la vida ha cambiado 180° ya que, de repente, se paró de golpe. Un día piensas que lo tienes todo: el amor de tu vida, tu familia y amigos que te quieren, un trabajo que te encanta... al siguiente día te dicen que tienes cáncer y empiezas a perder tu vida, tus virtudes o dones y sientes que vas a morir y que no eres capaz de nada, ni de hacerte de comer ni ducharte... dolores por todo cuerpo aparte del cambio físico de pérdida de pelo total, la piel hipersensible, blanca por no ver el sol, con anemia y subiendo de volumen en mi caso, lo que me complicaba la movilidad y perjudicaba a mis articulaciones. Cambia porque ya no puedes olvidar por todo lo que te han hecho pasar.

¿Qué le ha aportado APAAC?

La Asociación me aportó dosis de aliento cuando me faltaba aire... Se preocuparon por mi evolución ayudando en el proceso: cuando se me cayó el pelo me dieron clases de maquillaje y también peluca, Y me enseñaron a ponérmela; pude acudir al taller de estiramientos que ayudaba con toda la rigidez y dolor; también a la terapia acuática y pilates, que lo tuve que dejar porque estaba fatal y me sentía un lastre para la profesora. También he podido hacer yoga hasta hoy gracias a ellos con una profesora especializada en enfermos oncológicos, siendo de gran ayuda por su empatía y profesionalidad. He podido tener la experiencia positiva de hacer una salida en kayac con mis compañeros, sumando momentos positivos. También participé en talleres de creatividad en los que trabajamos con las manos diferentes disciplinas como hacer figuras de barro, pintar y decorar piedras, hacer collares, llaveros... Incluso te ofrecen asesoramiento legal y jurídico, ya que tienen un acuerdo con un bufete de abogados.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a otras personas que estén comenzando a transitar este camino?

El mensaje que puedo transmitir, según mi experiencia, es que no se callen ni invaliden sus emociones y que acudan a los expertos, que nos pueden ayudar seguro. Sin duda lo harán desde el amor y respeto en un espacio íntimo y relajante que puedes ser tú mismo con todas tus dudas y miedos, ellos saben cómo apaciguar tanto sufrimiento. Nunca te sientes solo con asociaciones como APAAC.

Calle Madrid, 52 - 07800 IBIZA - Tel. 628 219 175 - info@apaac.es - @apaacasociacion

Amb el cofinançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’IRPF amb la quantia de 57.276,8 € y el Consell Insular d’Ibiza amb la quantia de 30.000 €

www.apaac.es