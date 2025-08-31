Una de las fallecidas en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era enfermera en Can Misses

La mujer que falleció el sábado por la tarde en el accidente de tráfico registrado en la carretera de Ibiza a Santa Eulària era una enfermera del Hospital de Can Misses. Así lo han confirmado a Diario de Ibiza fuentes del Área de salud de Ibiza y Formentera, ratificando la información adelantada por Crónica Balear.

La víctima mortal tenía 32 años y apenas llevaba dos meses trabajando en el centro hospitalario ibicenco, concretamente en la unidad de Medicina Interna.

"Un palo muy duro"

"Todos los compañeros del servicio están destrozados. Es un palo muy duro", lamentan dichas fuentes sanitarias, un día después del trágico accidente sufrido por su compañera a la altura de Can Marça.

La mujer entró en parada cardiorrespiratoria después de que su moto, en la que circulaba con un agente de la Policía Nacional de 34 años, chocara con un coche que invadió el carril contrario. Los servicios de emergencia le aplicaron maniobras de reanimación sobre el terreno, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El agente, que está destinado en la comisaría de Ibiza, se encuentra en estado crítico e ingresado en el hospital de Son Espases de Palma, a donde fue trasladado en helicóptero.