Exposición de los hermanos Gascón en Club Diario de Ibiza: «Cualquier cosa que pase desapercibida puede tener un sentido artístico»

«Mi preocupación principal ahora es hacer cosas que no se hayan visto nunca en la historia del arte, que nadie haya pensado en pintarlas. Cualquier motivo que pase desapercibido, para mí puede tener sentido» artístico. Así resume Fernando Gascón, pintor sevillano afincado en Ibiza, sus cuadros de la exposición que comparte con su hermano Juan y que se inaugura este lunes bajo el título ‘Dos’ a las 19 horas en el Club Diario de Ibiza. Se podrá visitar en horario de lunes a viernes de las 18 a las 21 horas hasta al 12 de septiembre. Es el resultado de un trabajo de cuatro años.

Juan Domingo Gascón posa para Diario de Ibiza. / TONI ESCOBAR

Su manera de entender el arte, añade, es que «no merece la pena hacer cualquier cosa que ya hayan realizado otros». «He hecho tantas cosas y tanto paisaje, tanto retrato, tanto dibujo y tanto todo, que hay que buscar cosas nuevas», expresa este autor, que ya de pequeño vivió su despertar artístico.

En esta muestra, cuyas piezas estarán a la venta, tienen un peso importante, además de los retratos, el abandono y lo antiguo. Aquello que, en un principio, pasa desapercibido pero que tiene un potencial de inspiración. Pero estos hermanos nos hacen parar y prestarle atención a estas pequeñas cosas.

Lo antiguo y lo nuevo

Hay desde pinturas de juguetes, un autorretrato robótico de Fernando Gascón o la consulta abandonada de un dentista, hasta una bicicleta oxidada o la imagen retro de un teléfono de pared, que aparece en el cartel oficial de la exposición entre dos retratos de perfil de un payés y una payesa con la vestimenta tradicional.

Varias de las obras de la exposición ‘Dos’ este sábado durante el montaje en el Club Diario de Ibiza. / Toni Escobar

«Siempre he tenido ilusión por las casas de juguetes y me llama la atención la diferencia entre lo antiguo y lo nuevo, si queremos llamarlo así. Ahora ya no se ven en ningún lado cosas antiguas (...) Se abandona lo que ya no vale. Parece que nada vale, que todo hay que tirarlo. Y todo eso es lo que a mí me llama la atención», comenta Fernando a este diario mientras él y su hermano montan la exposición. Pero matiza que este punto de vista no nace de la nostalgia, sino que en lo antiguo y lo abandonado también se puede encontrar belleza. «Es un gusto personal. Yo creo que a todo el mundo le gusta ir a una chatarrería». De hecho, su hermano Juan suele llamarle «el chatarrero del arte».

Juan Domingo Gascón utiliza la técnica de acuarelas y algún que otro dibujo a grafito, mientras que su hermano Fernando pinta al óleo y su estilo es «muy hiperrealista».

Próxima exposición en el aeropuerto

«La afición me vino a través de un amigo de mi hermano que pintaba acuarelas y empecé en la pandemia. Me enamoró la acuarela, el agua, los pigmentos... Tiene una ejecución muy rápida, mientras que en óleo es lentísima», comenta Juan. Señala, eso sí, que en acuarelas «si te equivocas, no hay tutía: hay que empezar de nuevo».

Los hermanos ya realizaron una exposición conjunta el año pasado en el Centro Cultural de Jesús y este año, tras su periodo en el Club Diario de Ibiza, expondrán en el aeropuerto, en el marco de un programa estatal de AENA. Las fechas exactas están por concretar, pero se prevé que sea seguidamente después de la muestra que inauguran mañana lunes.