El problema de la vivienda
Enrique Oltra, abogado: «El llamado ‘desahucio exprés’ no existe»
Recomienda llamar a la policía «inmediatamente»
«El ‘desahucio exprés’ no existe», indica rotundo el abogado Enrique Oltra, argumentando que los plazos y las garantías que establece la legislación hacen que los procesos puedan seguir alargándose meses e incluso años.
Aunque este experto asegura que cada caso «es un mundo», advierte de que hay mucha diferencia por ejemplo si se trata de una primera o una segunda residencia. Pero en cualquier caso, subraya que hay que llamar a la policía «inmediatamente» en cuanto se detecta la intrusión.
Lo mejor en cualquier caso, insiste este letrado, es «prevenir» e instalar sistemas de seguridad si la casa va a estar vacía, aunque sea por muy poco tiempo.
Si se alquila una vivienda, Oltra aconseja a los arrendadores comprobar bien la solvencia real de los futuros inquilinos, con su vida laboral y la renta incluidas para evitar sorpresas: «Al final las nóminas se pueden falsificar».
Recomienda también contratar un seguro de impago y desconfiar de alguien que no cumple r todos estos equisitos pero ofrece pagar mucho dinero por adelantado: «Seguramente no cobrarás nada más», alerta este letrado especializado en vivienda.
