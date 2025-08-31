Enrique Oltra, abogado: «El llamado ‘desahucio exprés’ no existe»

«El ‘desahucio exprés’ no existe», indica rotundo el abogado Enrique Oltra, argumentando que los plazos y las garantías que establece la legislación hacen que los procesos puedan seguir alargándose meses e incluso años.

Aunque este experto asegura que cada caso «es un mundo», advierte de que hay mucha diferencia por ejemplo si se trata de una primera o una segunda residencia. Pero en cualquier caso, subraya que hay que llamar a la policía «inmediatamente» en cuanto se detecta la intrusión.

Lo mejor en cualquier caso, insiste este letrado, es «prevenir» e instalar sistemas de seguridad si la casa va a estar vacía, aunque sea por muy poco tiempo.

Si se alquila una vivienda, Oltra aconseja a los arrendadores comprobar bien la solvencia real de los futuros inquilinos, con su vida laboral y la renta incluidas para evitar sorpresas: «Al final las nóminas se pueden falsificar».

Recomienda también contratar un seguro de impago y desconfiar de alguien que no cumple r todos estos equisitos pero ofrece pagar mucho dinero por adelantado: «Seguramente no cobrarás nada más», alerta este letrado especializado en vivienda.