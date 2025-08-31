Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
El álbum
Dos cuevas y una tienda de campaña con las mejores vistas
Los esfuerzos del Ayuntamiento de Ibiza son en vano. Dos cuevas siguen okupadas en es Soto, bajo las murallas. Y una tienda de campaña en la que reside una mujer completa este pequeño pero privilegiado asentamiento de infraviviendas con vistas a la zona portuaria de es Botafoc e incluso a Formentera. Qué privilegio.
