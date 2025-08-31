El consumo de agua de pozo en el campo supera al de las zonas urbanas de Ibiza

La Alianza por el Agua alerta del aumento de «la sobreexplotación» de los acuíferos de Ibiza para el uso residencial en el campo, en suelo rústico. Su director, Juan Calvo, destaca que «llama la atención» que por primera vez en la isla se consume más agua de pozo en el campo que en las zonas urbanas. Se basa en los datos de 2023 recogidos en la documentación del nuevo Plan Hidrológico de Balears, que actualmente se encuentra en exposición pública.

En el año 2018, el consumo de agua de pozo para uso residencial en el campo se situaba en 5,5 hectómetros cúbicos y, cinco años después, en 2023, ascendía a 6,5 hectómetros cúbicos. El uso agrícola subió de 1,7 a 2,2 hectómetros cúbicos en el mismo período (9,8 hectómetros cúbicos en total en suelo rústico). En cambio, las extracciones de los acuíferos para abastecer a la población urbana bajaron de 10,9 hectómetros cúbicos en 2018 a 7,3 en 2023. Hay que tener en cuenta que esta bajada se debe al cambio de política, precisamente por el mal estado de las masas subterráneas, de aumentar el consumo de agua desalada en los meses de invierno. Esto explicaría también que el total de las extracciones de pozo bajase de 18,7 a 17,3 hectómetros cúbicos.

Por ello, Juan Calvo subraya «la importancia» de que los municipios de la isla consuman prioritariamente agua desalada en los meses de invierno (en verano no basta ni siquiera el caudal de las tres desalinizadoras) y se cierren los pozos.

Situación «alarmante» El director de la Alianza por el Agua de Ibiza, Juan Calvo, recalca que los datos analizados evidencian, una vez más, que la situación de falta de agua en Ibiza es «alarmante». «Lo llevamos advirtiendo desde hace mucho tiempo y ya no sabemos qué calificativos utilizar», subraya. Calvo considera imprescincible que el Govern balear incremente los controles para evitar extracciones ilegales de pozos y que se ponga también un límite al crecimiento urbanístico en el campo, al menos hasta que revierta la situación actual.

La Alianza por el Agua considera, además, que parte del incremento del consumo de agua de pozo para uso agrícola registrado se corresponde, en realidad, a «usos residenciales no regulados», lo que evidenciaría el incremento de la presión en el campo por el crecimiento urbanístico. Cabe resaltar, según el director de la Alianza por el Agua, que los agricultores lamentan «una disminución de las explotaciones agrícolas» en la isla, lo cual no cuadra con el incremento del consumo de agua. Por ello, esta organización creada en febrero de 2016 para ofrecer soluciones a la dura sequía que sufría entonces la isla, reclama a la conselleria balear del Mar y Ciclo del Agua que «aumente los controles» de las perforadas, sobre todo de «los grandes consumidores», para detectar posibles extracciones ilegales .

En este sentido, Calvo destaca también la necesidad de que «se ponga límite» a la construcción de viviendas en rústico, al menos hasta que revierta la situación, para «evitar el agotamiento de los recursos hídricos subterráneos».

Otro dato negativo que demuestra que «vamos de mal en peor», pese a los sucesivos Planes Hidrológicos aprobados con medidas para mejorar la gestión del agua, es que dos décadas atrás, en 2006, de las 16 masas subterráneas de Ibiza, 11 estaban en buen estado y cinco en mal estado. En 2015, ya había sólo cinco en buen estado y, en 2023, según los datos del nuevo Plan Hidrológico, sólo hay tres en buen estado, situadas, además, en el norte de la isla, «donde menos consumo hay».

Sobrepasados los límites

Además, la reducción de las extracciones de pozo registrada en 2023 (por el incremento del consumo de agua desalada en invierno), que fue de 17,4 hectómetros cúbicos en total (muy por encima del objetivo fijado por el Plan Hidrológico aún en vigor para 2027), es de poco más de 15 hectómetros cúbicos.

Por todo ello, Calvo insiste en que el análisis de estos datos, realizado en el proyecto del Observatorio del Agua, revela que «la situación es alarmante». «Ya lo advertimos desde hace mucho tiempo, y no sabemos qué calificativos utilizar», indica. También señala que el grave problema de la pérdida de este recurso natural va «mucho más deprisa» que la capacidad de gestión y de aplicar medidas» para tratar de frenarlo. Así, todas las medidas que se han aprobado en los Planes Hidrológicos de las últimas dos décadas «no han sido capaces de corregir esta sobreexplotación». «Los límites que se marcan siempre se sobrepasan», lamenta Calvo.

Las reservas hídricas de la isla se encuentran en el 29%, uno de los niveles más bajos de la última década. Esta cifra se obtiene de la media de las seis masas subterráneas en las que la conselleria del Mar y del Ciclo del Agua lleva a cabo un seguimiento de su evolución. La de Sant Agustí se encuentra a sólo el 3% de su capacidad, la de Cala Llonga a un 22% y el resto, por encima del 30% (la de Sant Antoni, la que se encuentra mejor, al 62%).