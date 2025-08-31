Buscan a un perro desaparecido en Siesta hace más de diez días

Ivar es un perro de la raza setter inglés de dos años con chip que desapareció el pasado 20 de agosto entre las 12 y las 12.30 horas en la zona de Siesta, en el término municipal de Santa Eulària. Desde entonces, su dueña lo busca sin éxito.

"Este perro tiene un problema congénito muy característico que le hace andar mal, por lo que es fácilmente reconocible", explican a este diario desde la Asociación Rescate Animal Ibiza.

Ivar. / DI

"Han pasado más de diez días y aún no sabemos nada de él", lamentan los animalistas. La Policía no permite denunciarlo como robo y su dueña está "desesperada", señalan desde la asociación.

Los animalistas piden ayuda para difundir este caso para aumentar así las posibilidades de encontrar a Ivar. Además, su dueña ofrece una recompensa. El teléfono de contacto es el +34 648 697 048.