Los bailes de Lola Índigo durante sus vacaciones en Ibiza
La artista se ha alojado en un conocido hotel de Sant Antoni
La cantante Lola Índigo ha elegido Ibiza como destino para unos días de desconexión en compañía de amigos por segunda vez este verano. La artista se ha alojado en el hotel Cubanito, en Sant Antoni, donde ha aprovechado la oferta de planes de la isla.
Entre sus actividades no han faltado una salida en barco por la costa ibicenca y noches de música en el rooftop del hotel, donde se la ha visto bailando salsa y bachata. La propia cantante ha compartido en redes sociales varias imágenes de sus vacaciones, mostrando distintos looks veraniegos, entre ellos un llamativo bikini de estampado animal.
Lola Índigo también asistió a la fiesta Crême de Crême, en Playa Soleil. Allí coincidió con el creador de contenido IlloJuan.
En uno de los vídeos publicados, la artista aparece bailando mientras disfruta de un mojito.
