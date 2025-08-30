Nace una aplicación web para descubrir la riqueza botánica de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha una herramienta digital que permitirá a la ciudadanía y a los visitantes conocer la diversidad de flora de carácter mediterráneo y endemismos presentes en el municipio. La aplicación, ha sido desarrollada por Ibiza Green, empresa responsable de la gestión de la jardinería sostenible en el municipio, explica en un comunicado el Consistorio.

El itinerario se articula mediante un sistema de códigos QR instalados en 22 puntos del recorrido, donde se explica la historia de cada enclave, se identifican las plantas más representativas y se ofrecen fichas con información sobre sus características, necesidades hídricas y presencia en los jardines del municipio. Además, las paradas del recorrido se han fabricado con plástico reciclado, en coherencia con la línea de trabajo principal del contrato de jardines, que prioriza la sostenibilidad y la reducción del impacto ambiental.

"Con esta aplicación damos un paso más en la gestión sostenible de los espacios verdes del municipio. Queremos que cada vecino y visitante tenga a su alcance información rigurosa y accesible sobre la riqueza botánica de Santa Eulària des Riu, y que descubra cómo la flora local contribuye a la identidad y equilibrio ambiental de nuestro entorno", explica la concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid.

Uno de los códigos QR del municipio. / A.S.E.

La puesta en marcha de esta iniciativa ha permitido al Ayuntamiento crear una base de datos georreferenciada que recopila toda la información relacionada con el mantenimiento de los más de 80.000 metros cuadrados de jardines municipales. Este catálogo ha permitido registrar detalles sobre 4.697 árboles, 8.782 arbustos y 7.241 plantas, además de 13.534 metros cuadrados de praderas tapizantes de bajo requerimiento hídrico. Ahora y gracias a esta herramienta, se obtiene información en tiempo real, lo que permite ajustar el servicio a las necesidades cambiantes del municipio y garantizar una gestión más eficiente.