Sin plan con los residuos del yate hundido en Ibiza

La contaminación generada por el ‘Da Vinci’, el yate que se hundió el pasado 11 de agosto a siete millas de Formentera, se sigue expandiendo por el fondo marino sin que se haya tomado ninguna medida para evitarlo.

Los pescadores de Formentera que faenan por la zona han descubierto que los residuos generados por este naufragio se han extendido a lo largo del fondo marino por un radio de al menos tres millas, y también que nadie ha hecho nada por frenar las consecuencias medioambientales.

El propietario del ‘Da Vinci’, una lujosa embarcación de 28 metros de eslora que fue pasto de las llamas antes de sumergirse a unos 90 metros de profundidad, es Vincent Tchenguiz, de acuerdo a la información del medio especializado ‘SuperYachtFan’.

El yate tenía ocho años de antigüedad y un coste estimado de 20 millones de dólares, a lo que se suman los dos millones de dólares anuales que era necesario invertir en su mantenimiento. Tenía capacidad para unas 20 personas y podía alcanzar una velocidad máxima de 33 nudos.

Tchenguiz es un empresario británico, de 68 años y origen iraní, que tiene una fortuna estimada en torno a los 500 millones de dólares. Su riqueza procede principalmente de Rotch Property Group, un grupo inmobiliario que fundó junto a su hermano Robert y con el que ambos lograron amasar su inmensa riqueza.

La Ley de Navegación Marítima, que entró en vigor en España hace once años, establece que, en caso de naufragio, el propietario es quien debe hacerse cargo de la embarcación y de los daños que pueda causar debido a su hundimiento. Además, también establece que la retirada de un barco hundido está sujeta a la autorización de la Administración Marítima.

Capitanía Marítima

Este diario se ha puesto en contacto con la Capitanía Marítima de Ibiza y Formentera para pedir su versión sobre lo ocurrido con el ‘Da Vinci’ y las medidas que se podrían tomar para evitar la contaminación generada por sus residuos, pero no ha logrado ninguna respuesta. En el seno de la Cofradía de Pescadores de Formentera existe malestar con la escasa información recibida desde el organismo públlico cuando han preguntado por este caso.

En este sentido, el patrón mayor de la Cofradía no ha dudado en calificar como «puto desastre» la situación que están viviendo en la zona del naufragio, que se produjo a 7,3 millas de Punta Gavina.

Los siete tripulantes del yate, que salieron ilesos del naufragio gracias a la intervención de Salvamento Marítimo, que aquel 11 de agosto movilizó dos embarcaciones para coordinar el dispositivo de rescate, la guardamar ‘Concepción Arenal’ y la salvamar ‘Naos’.

Sus operarios solo pudieron esperar a que el ‘Da Vinci’ se consumiera y se hundiera, dada la dificultad y el riesgo que supone el traslado de una nave incendiada a cualquier puerto.